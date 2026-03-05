Fútbol: Se "despidió" a sí mismo

Fresco es protagonista de una historia que bien pudo haber imaginado el recordado escritor y periodista argentino Osvaldo Soriano, autor de algunos de los mejores cuentos sobre fútbol que muchos disfrutamos, y que lo puso en una encrucijada.

Fue al tener que adoptar la dura decisión de despedirse a sí mismo como conductor de un plantel que marcha antepenúltimo en el Grupo A de la Serie C del fútbol italiano y que condujo durante más de cuatro décadas en un intento por enderezar el rumbo para evitar un eventual descenso de categoría.

Con 21 puntos cosechados en 30 fechas de las 38 previstas, Virtus Verona está sólo por delante de Pro Patria y de Unione Sportiva Triestina Calcio 1918, que suman 18 y apenas cuatro unidades, respectivamente, y marcha a 11 puntos de distancia de Dolomiti Bellunesi, que lo precede en la tabla.

Considerando que sólo le restan por disputar ocho fechas ante rivales complicados, Fresco optó por dar un paso al costado y apostó a un golpe de timón para evitar el descenso y renovar las energías y los ánimos en el plantel, que en el próximo partido frente a Trento será entrenado por Tommaso Chiecchi, su ayudante de campo, invirtiéndose los roles.

De la mado de Fresco, Virtus Verona, fundado en 1921, ascendió por primera vez en su historia al fútbol profesional en 2012-13, accediendo a la Serie C. (ANSA).