Fútbol: Selección de Islas Marshall palpita el debut

El combinado de las Islas Marshall, que cuenta con 40.000 habitantes, enfrentará a la selección de las Islas Vírgenes de Estados Unidos en el Jarrell Williams Bulldog Stadium, de Springdale, Arkansas, en el marco del torneo "Outrigger Challenge Cup", porque en esa zona vive la mayor comunidad de marshaleses que han emigrado al extranjero.

Las Islas Marshall son conocidas como "la nación más radiactiva del mundo" debido a sus pruebas nucleares, con al menos 67 bombas atómicas detonadas allí (el epicentro fue a menudo el atolón Bikini) entre 1946 y 1958.

El inglés Lloyd Owens fue el primer DT de la selección luego de ser contratado en 2020, cuando surgió el proyecto para impulsar el fútbol en un país en el que se destaca la pasión por el básquet y el béisbol luego de haber estado bajo la bandera estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial hasta su independencia en 1979.

La Federación de Fútbol de las Islas Marshall organizó en 2024 un triangular con Kiribati y Micronesia, pero el torneo terminó disputándose con la modalidad de fútbol sala.

El también inglés Justin Walley asumió ahora la responsabilidad de dirigir a la selección, compuesta por Ben y Zach Hill, Gabino Gallegos, Cullen Thuranga, Seth Silde, Jaya Corder, Dominic Pace y el goleador Aaron Anitok-Brokken.

"Antes no había fútbol aquí, porque las islas estaban bajo control estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial, y predominaba la cultura deportiva estadounidense. Los deportes que se practicaban eran el básquet y el béisbol", explicó Walley.

Pero todo cambió en 2020, cuando se fundó la Federación de Fútbol de las Islas Marshall, que debió reconvertir las canchas que originalmente eran de básquet para la práctica del fútbol sala.

El arribo de Owens cambió el enfoque para el fútbol con 11 jugadores y lanzó una campaña de recaudación de fondos para financiar el viaje a Arkansas, a la que se unieron 104 simpatizantes que donaron un total de 21.573 libras, aproximadamente 25.000 euros.

Mientras tanto, el entusiasmo sigue en aumento tras el arribo del fútbol a las escuelas, donde también se alienta la participación de las mujeres pese a los obstáculos creados por la Confederación de Oceanía (OFC), que por ahora (quizás para evitar una mayor división de fondos) no tiene intención de acoger a las Islas Marshall.

"Escribimos a la OFC, pero por ahora no parecen interesados en darnos la bienvenida. También intentamos con la CONCACAF, pero aún es pronto: nos dicen que debemos demostrar que vamos en serio", relató Walley.

"Dicho esto, creemos que estamos siguiendo los canales adecuados con todas las confederaciones, y también estamos intentando hablar con la FIFA", confió el entrenador inglés. (ANSA).