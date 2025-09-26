Fútbol: Sergio Busquets anuncia su retirada del fútbol a los 37 años

BARCELONA, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

El centrocampista español Sergio Busquets ha anunciado este viernes su retirada del fútbol profesional a los 37 años, una vez finalice la temporada actual al final de este año con el Inter de Miami, club en el que colgará las botas al lado de Leo Messi, Jordi Alba y Luis Suárez, excompañeros en un FC Barcelona del que el '5' es leyenda porque hizo historia como 'culer', de igual modo que lo hizo con la selección española.

"Hola a todos. Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El fútbol me ha regalado vivencias únicas, en lugares maravillosos y junto a los mejores compañeros de viaje", aseguró Sergio Busquets en sus redes sociales.

'Busi' asegura que guardará "recuerdos muy felices" del fútbol, desde niño y su Ciutat Badia hasta el final, en Miami, tras pasar y brillar por el Barça, al que le dio las gracias. "El FC Barcelona es el club de mi vida. Allí cumplí los sueños que tenía. Vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos, celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré", se sinceró.

Con el Barça hizo historia. Porque en 15 años como blaugrana logró ganar 32 títulos en más de 700 partidos disputados. Debutó en 2008, siendo muy joven, gracias a Pep Guardiola --al que enamoró en el Barça B-- y rápido se convirtió en una pieza clave para el de Santpedor, primero, y después para Tito Vilanova, Gerardo Martino, Luis Enrique Martínez, Ernesto Valverde, Quique Setién, Ronald Koeman y Xavi Hernández --que pasó de ser excompañero a entrenador--.

Busquets ganó 3 Ligas de Campeones con el Barça, siendo uno de los faros del considerado como mejor Barça de la historia, con Xavi y Messi en el campo y Guardiola en el banquillo. Un Barça lleno de canteranos que deslumbró al mundo y lo hizo, en parte, gracias al 'tempo' que Busquets le daba al juego. Sin pérdidas, con muchas recuperaciones, con incontables pases de tacón en una acción que hizo que fuera su santo y seña.

Además, en sus 722 partidos oficiales marcó 18 goles y dio 46 asistencias. Sergio Busquets tiene el honor de ser el tercer jugador con más partidos de la historia del Barça, sólo por detrás de Xavi Hernández y de Leo Messi, con quien sigue jugando en Miami. En cuanto a palmarés, sus 32 trofeos le sitúan, de nuevo, como el tercer profesional con más títulos dentro del club. Busquets ganó con el Barça 9 Ligas, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundial de Clubes.

Pero también deslumbró como internacional. "Gracias a la selección española. Fue un honor representarla tantas veces y disfrutar de logros que siempre quedarán en mi corazón", aseguró Busquets en su vídeo de despedida.

Y es que 'Busi' fue el último superviviente de la gran era dorada del combinado nacional, tras ganar el Mundial 2010 en Sudáfrica y la Eurocopa 2012 de Polonia y Ucrania. 'Busi' fue el '5' para todos los seleccionadores que pasaron por el banquillo del combinado nacional desde su debut internacional en 2009, con apenas 20 años y con Vicente del Bosque, hasta el último, Luis Enrique Martínez. "No hay ningún otro pivote en el panorama mundial mejor que él para jugar a lo que queremos jugar", advirtió el asturiano en la previa de una Copa del Mundo 2022 en Catar, que no fue como le habría gustado al catalán. "Si yo fuera jugador me gustaría parecerme a Busquets", aseguró durante el Mundial 2010 Del Bosque. Fueron 143 los partidos internacionales en sus piernas, 97 de ellos saldados con victoria y con dos goles anotados, algo en lo que nunca ha sido un especialista. Es el tercero en la lista de españoles con más partidos por detrás de Sergio Ramos (180) y de Iker Casillas (167). Esa fue la importancia de Busquets con la 'Roja'. Pero colgará las botas en Miami, en un retiro vestido de rosa y de últimos reconocimientos, rodeado de sus amigos. "Gracias al Inter Miami por dejarme ser parte de un club nuevo y en crecimiento, en el que quise vivir una nueva experiencia y aportar mi granito de arena", manifestó Busquets, que espera haber podido devolver a los aficionados "una pequeña parte de todo" lo recibido. Por su parte, el Inter Miami CF se despidió también de su todavía jugador, con quien espera ganar la MLS. "Desde su llegada a Inter Miami CF en 2023, Busquets ha sido clave en el crecimiento continuo del club, aportando su visión y calidad en el centro del campo, así como su experiencia y liderazgo, y contribuyendo en la conquista tanto del Supporters' Shield como de la Leagues Cup", celebró el club de David Beckham.