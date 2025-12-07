Fútbol.- Sergio Busquets y Jordi Alba ponen fin a dos carreras deportivas inolvidables

BARCELONA, 7 Dic. 2025 (Europa Press) - Los futbolistas españoles Sergio Busquets y Jordi Alba han puesto fin a sus carreras deportivas este sábado al conquistar el título de la Major League Soccer (MLS), la liga de fútbol de Canadá y Estados Unidos, después de 20 y 18 años como profesionales, respectivamente, en los que entre ambos han logrado un total de 60 entorchados, 50 de ellos con el club de su vida, el FC Barcelona, y 4 con España, siendo recordados en ambos sitios como dos de los mejores jugadores de su historia reciente.

Entre ambos jugadores suman un total de 1.181 partidos disputados con la camiseta blaugrana, habiendo sido dos futbolistas clave durante muchos años en el equipo catalán. Tanto Busquets como Alba fueron titulares en el último Barça que logró la Liga de Campeones, después de vencer en la gran final de 2015 a la Juventus de Turín por 1-3.

En el caso de Busquets fue su tercera 'Champions' después de haber conseguido las de 2009 y 2011. En todas ellas el centrocampista catalán fue el faro del equipo desde el centro del campo, acompañado por Iniesta y Xavi. Los tres formaron el que es considerado el mejor Barça de la historia, con Messi en el campo y Guardiola en el banquillo.

En la memoria de la afición blaugrana quedarán sus incontables pases de tacón, capaces de maravillar a todos los aficionados presentes en el estadio. Mientras que en defensa era una pieza fundamental para sostener al conjunto 'culer', con todas sus recuperaciones y liderando la presión desde el centro del campo.

Sus números --18 goles y dio 46 asistencias-- no reflejan la importancia del centrocampista catalán, quien tiene el honor de ser el tercer jugador con más partidos de la historia del Barça, sólo por detrás de Xavi Hernández y de Leo Messi. Durante estos encuentros logró 9 Ligas, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundial de Clubes.

Su debut llegó en 2008, siendo muy joven, gracias a Pep Guardiola --al que enamoró en el Barça B-- y rápido se convirtió en una pieza clave para el de Santpedor, primero, y después para Tito Vilanova, Gerardo Martino, Luis Enrique Martínez, Ernesto Valverde, Quique Setién, Ronald Koeman y por último para su excompañero Xavi Hernández.

Mientras que con la selección española también brilló con luz propia, siendo indiscutible para todos los seleccionadores. Vicente del Bosque le dio la primera oportunidad en 2009 cuando tan solo tenía 20 años, logrando pocos meses después el Mundial de Sudáfrica en 2010, en el que fue titular en los siete encuentros.

También fue clave en la consecución de la Eurocopa de 2012, disputando todos los minutos posibles en el torneo. Su último encuentro con la selección fue la derrota en los octavos de final del Mundial de 2022 frente a Marruecos, con Busquets fallando el tercer penalti en la tanda de penaltis.

A pesar de este amargo final, su etapa como internacional fue espectacular. Disputó un total de 143 choques, 97 de ellos saldados con victoria y con dos goles anotados. Es el tercero en la lista de españoles con más partidos por detrás de Sergio Ramos (180) y de Iker Casillas (167). Esa fue la importancia de Busquets con la 'Roja'.

Donde ha puesto fin a su carrera deportiva ha sido en el Inter Miami CF, al que llegó en 2023. Desde su llegada ha sido clave en el crecimiento del club estadounidense, con el que ha logrado la Supporters' Shield, la Leagues Cup y el título liguero, tres títulos más que cierran la irrepetible carrera del centrocampista catalán.

Su adiós no ha sido el único de la noche, ya que Jordi Alba también ha puesto fin a su carrera deportiva tras 18 años como profesional. El futbolista de L'Hospitalet dejará de recorrer arriba y abajo la banda izquierda, donde ha sido uno de los mejores laterales de los últimos años.

La mayor parte de sus éxitos los logró en el Barça, donde formó una pareja letal con Leo Messi. Su conexión será siempre recordada, con el catalán desmarcándose al espacio para recibir el balón y asistir al futbolista argentino. Esta jugada ocurrió hasta en 23 ocasiones durante las ocho temporadas que ambos jugadores coincidieron en el club blaugrana.

El lateral catalán ha sido una pieza clave en los últimos años del equipo 'culer', del que tuvo que salir en la etapa de juveniles. Su debut como profesional llegó en el Nàstic de Tarragona, aunque explotó en Primera División con el Valencia CF, antes de volver al Barça en 2012.

En el club de su vida, Alba estuvo en 11 temporadas. En ellas logró 5 Ligas, 5 Copas, 6 Supercopas de España, 1 Champions League, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes. Todo ello en 459 partidos, una cifra que lo sitúa como el noveno jugador con más partidos disputados en la historia del Barça. El último, el 28 de mayo de 2023, cuando todo el Spotify Camp Nou pudo despedirlo como se merecía.

Mientras que con la selección española ha disputado 93 encuentros, en los que ha marcado 10 goles. Uno de los más recordados fue en la final de la Eurocopa 2012 frente a Italia (4-0), con el catalán anotando el segundo tanto. Este torneo fue la confirmación del lateral zurdo, que había debutado el año anterior en un encuentro frente a Escocia.

El '18' cerró su etapa como internacional por todo lo alto, levantando como capitán la Liga de Naciones de 2023. Tras abandonar tanto el Barça como la selección española, Alba decidió firmar por el Inter Miami CF juntamente con Leo Messi y con Sergio Busquets, con los que ha logrado la Supporters' Shield, la Leagues Cup y la Copa MLS.

Con estas dos retiradas, España y el Barça pierden a dos de los que han sido sus referentes los últimos años. En el recuerdo quedarán sus incontables exhibiciones, que permitieron a la selección española y al conjunto blaugrana vivir dos de las mejores etapas de su historia.

Ambos futbolistas ya no volverán a vestirse de corto para ningún encuentro oficial, pero nunca serán olvidados tras sus carreras deportivas excepcionales.