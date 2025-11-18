Fútbol. Sergio Pellicer es destituido como entrenador del Málaga CF

MADRID, 18 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Málaga CF ha confirmado este martes la destitución de Sergio Pellicer García como entrenador del primer equipo, atravesando una mala racha de resultados que en LaLiga Hypermotion lo tienen al borde del descenso, con solo 15 puntos en su casillero.

"La entidad agradece su dedicación, compromiso y amor por estos colores, demostrados en todas sus etapas como preparador", dijo el club andaluz en su página web. "Pellicer deja el Málaga CF con un total de 186 partidos oficiales dirigidos, segundo en dicha estadística tras Peiró (224)", añadió la nota de prensa.

"Pellicer ha sido y es un ejemplo de humildad, trabajo y sentimiento de pertenencia. Bajo su dirección, además, debutaron más de una veintena de jugadores formados en La Academia MCF, muestra de su apuesta por el talento joven generado en una cantera blanquiazul donde despuntó como entrenador", subrayó el comunicado oficial.

"Más allá de los resultados, Pellicer deja una huella imborrable en la historia reciente del club y su amor incondicional por el escudo hacen de él uno de los nuestros", recalcó la nota de prensa del Málaga para luego desear a Pellicer "el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales".