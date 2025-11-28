Fútbol. Sevilla y Betis se dan la mano en el Ayuntamiento a las puertas del derbi de este domingo

SEVILLA, 28 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha posado este viernes en el Ayuntamiento, junto a José María del Nido Carrasco y Ángel Haro, respectivos presidentes del Sevilla Fútbol Club y del Real Betis Balompié, a 48 horas del derbi de la ciudad que se celebra el domingo 30 de noviembre a las 16.15 horas en el Estadio Ramón Sánchez-Pijuán.

Según una nota remitida por el Consistorio, el alcalde ha señalado que con este gesto "se escenifica la unión de ambos clubes con toda Sevilla como testigo en las horas previas del derbi más importante de España". En este sentido, Sanz ha presumido "de los dos grandes clubes" que tienen en Sevilla, "emblemas de la ciudad y un orgullo para todos los sevillanos".

En este sentido, ha pedido que durante el derbi se disfrute con "la deportividad y la pasión que nos caracteriza y nos hace únicos en el mundo". "Sintámonos orgullosos de nuestros colores desde el respeto y la concordia y volvamos a hacer de nuestro derbi un evento seguido en todo el mundo", ha afirmado.

UN IMPORTANTE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Tussam incrementará la oferta con 18 vehículos adicionales que prestarán servicio en las líneas C1, C2, 5, 27, 28 y 29 que circulan por las inmediaciones del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. La nueva línea TB1, Tranvibus, también conectará de manera rápida, Sevilla Este y San Pablo con el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, tanto a la entrada como a la salida del partido, contribuyendo a mejorar el servicio de transporte público a este tipo de eventos.

El dispositivo por parte de la Policía Local en cuanto al tráfico en los aledaños del feudo sevillista estará montado desde las 12.30. Los cortes no se activarán hasta que la afluencia de personas no sea excesiva, si bien no más tarde de las 13.15. Todo el dispositivo permanecerá en sus puntos hasta aproximadamente una hora después de la finalización del partido.

Las principales vías afectadas serán Luis Montoto, Eduardo Dato y aledaños del Sánchez-Pizjuán. Teniendo en cuenta las zonas de evacuación establecidas por las Fuerzas de Seguridad y Protección Civil, se establecerán las restricciones al tráfico rodado que puedan dificultar una posible evacuación del estadio por necesidades de seguridad.

La activación del dispositivo conjunto con Policía Nacional para evitar las concentraciones de personas consumiendo bebidas alcohólicas en las inmediaciones del estadio será a las 12.00 horas.