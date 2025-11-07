Fútbol. Siero aprueba el proyecto para la construcción de la ciudad deportiva del Real Oviedo en La Belga

OVIEDO, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha anunciado este viernes que el Ayuntamiento de este concejo asturiano ha aprobado en Junta de Gobierno el proyecto para la construcción de la ciudad deportiva del Real Oviedo en La Belga.

García ha explicado que el plan especial recoge un ámbito de 150.000 metros cuadrados en La Belga, en el que se proyecta un área para la construcción de siete campos de fútbol y 1.200 metros cuadrados de edificio de servicios para los campos, vestuarios fundamentalmente.

Tras dos meses de exposición pública, García ha dicho que se derivará a la CUOTA para la aprobación definitiva y la concesión de la licencia. El regidor ha señalado que "en condiciones normales, si todo va con cierta normalidad y sin ser tampoco especialmente optimistas, a partir del mes de marzo el Real Oviedo podría entrar a hacer ya la ciudad deportiva".

El alcalde ha indicado que existe una segunda fase que no es objeto de este plan especial en la que ya se está trabajando, y que aborda la posible ampliación en la que ya es "el proyecto más ambicioso" que tiene el Oviedo, incluyendo elementos como residencia o servicios sanitarios.

García ha subrayado que "al final, si todo se cumpliese, serían unos 375.000, 380.000 metros cuadrados, en los que estarían no solamente estos campos con sus vestuarios, sino también una residencia, una universidad relacionada con las materias de disciplinas deportivas en todos sus ámbitos y un servicio sanitario para el propio club y para el público en general".