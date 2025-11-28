Fútbol. Simeone: "Cuando uno firma por el Atlético viene a competir, no a tener más o menos minutos"

MADRID, 28 Nov. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que cuando los jugadores "firman un contrato" con el rojiblanco llegan para "competir", no para "participar" teniendo "más o menos minutos"; además enfatizó el "buen nivel" del portero Juan Musso, que ha ocupado el lugar del lesionado Jan Oblak, aunque el esloveno ya entrenó "bastante bien" este viernes.

"Ellos saben que cuando firman un contrato con un club como el Atlético de Madrid vienen a competir, no a participar, a tener más o menos minutos. La famosa frase 'más calidad que cantidad' sigue siendo determinante", manifestó el argentino en la rueda de prensa previa al encuentro liguero de la jornada 14 frente al Real Oviedo.

Simeone explicó que necesita "el esfuerzo de todos" sus jugadores y que estén preparados para las cuatro competiciones que tienen por delante. "La realidad es que los minutos que tienen son los que el equipo necesita y que el entrenador decide. Yo estoy muy contento con el trabajo de todos", incidió.

Sobre su rival de este sábado, el Oviedo, subrayó la llegada del nuevo entrenador, Luis Carrión, "con un perfil bastante valiente". "Contra el Rayo Vallecano compitieron sobre todo muy bien, por lo que tendremos que llevar al partido donde creemos que le podemos hacer daño", dijo el técnico colchonero.

Simeone no confirmó el regreso de Jan Oblak a la convocatoria a pesar de haber entrenado "bastante bien" este viernes. "Veremos mañana a la mañana con el entrenamiento que tenemos previsto para tomar la decisión de si empieza o sigue Juan (Musso)", aclaró.

En esa línea, aprovechó para destacar el buen papel del propio portero argentino que "ahora está rindiendo en un muy buen nivel" lo que es sinónimo de buenas noticias para el equipo. "Su personalidad, su compañerismo, su energía positiva desde el primer minuto, son valorables. La temporada pasada cuando participó lo hizo con personalidad y haciéndolo como creemos que lo tiene que hacer", ensalzó.

También tuvo palabras para el centrocampista estadounidense Johnny Cardoso, que volvió a ser titular el miércoles tras su lesión. "Me imagino que él pensaba que no iba a jugar y se encontró con la situación de que tenía que empezar el partido. Confiamos y creemos en él. Esperemos que pueda demostrar con hechos todo esto que estamos hablando", admitió.

Precisamente en el partido europeo ante el Inter de Milán, el equipo rojiblanco volvió a marcar a balón parado, algo que para Simeone es "importante". "Está claro que necesitamos, como la estamos tratando de trabajar y mejorar porque tenemos buenos golpeadores y cabeceadores. Ojalá que podamos seguir evolucionando, como en estos últimos dos partidos, sobre todo, que hemos tenido más posibilidades en esas facetas", concluyó.