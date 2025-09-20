Fútbol: Simeone: "Necesitamos mejorar en la parte defensiva"

MADRID, 20 Sep. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha reconocido que el equipo necesita sobre todo "mejorar en la parte defensiva", algo que espera lograr este domingo ante el RCD Mallorca en Palma, además de avisar que deben ser "más contundentes ofensivamente y crecer individualmente para que el colectivo sea mejor".

"Hemos tenido pasajes diferentes en el inicio de LaLiga. En todos hemos podido hacer goles, muchas veces hemos hecho primero el gol y después hemos terminado perdiendo o empatando. Pero sí necesitamos mejorar en la parte defensiva, no tengo duda, porque a partir de mejorar ese aspecto el equipo seguirá creciendo, porque tiene jugadores que todavía no han podido involucrarse, como Baena, Almada, Cardoso... Son jugadores importantes que han venido al club para jugar y necesitamos de su trabajo y de su juego", declaró en rueda de prensa.

Además, el técnico argentino se mostró contento con la reacción del equipo en Anfield. "La representación de lo que pasó en el partido nos invita a tener el qué de demostrar cómo son y cómo juegan. El camino es el que atravesamos en el partido del otro día: competir, mejorar en la parte defensiva, ser más contundentes ofensivamente y crecer individualmente para que el colectivo sea mejor", subrayó.

Sobre el duelo ante el Liverpool (3-2), reconoció que se quedaron "dolidos por el esfuerzo que se había hecho". "No nos pudimos llevar nada para casa, pero sabiendo que después de los 20 minutos competimos como hay que competir en 'Champions', en LaLiga y en todo lo que juguemos, siendo competitivos. Entrenamos buscando llegar de la mejor manera en la recuperación para el partido de mañana, y ojalá mañana podamos tener un partido importante con un equipo que tiene unas características muy clara de su juego por el entrenador, que siempre lo ha representado de la mejor manera. Es un equipo que tiene las mismas necesidades que estamos teniendo nosotros en LaLiga. No me imagino otra cosa que un partido duro, difícil y peleado", analizó.

También insistió en la necesidad de mejorar las prestaciones lejos del Riyadh Air Metropolitano. "Como siempre, necesitamos enfrentar mejor los partidos en el inicio, sobre todo fuera de casa, y tener más contundencia. Soy un creyente absoluto de que el fútbol pasa por la eficacia, y cuando hay eficacia, juegues de local o de visitante, evidentemente tienes más posibilidades de ganar", indicó.

Sin embargo, el 'Cholo' no cree que ahora tenga más presión que antes. "Yo amo lo que hago, me encanta, soy un apasionado, como casi todos los entrenadores, de lo que hacemos. Si no, no estaríamos en el lugar que estamos. Está claro que con los años la responsabilidad aumenta, y toca reinventarse, encontrar diferentes caminos para poder sostenerse, y, sobre todo, que te acompañen los resultados. Todo muy lindo, pero hay que ganar", expresó.

Respecto al estado de la plantilla, Simeone aseguró que Dávid Hancko

“está mejor del tobillo”, mientras que Julián Álvarez “todavía está

con alguna molestia”. “Lo vamos a valorar según sus sensaciones”,

subrayó, antes de hablar de Alexander Sorloth. “Lo que le valoro a Alex es que siempre tiene situaciones de gol en

casi todos los partidos, o en todos. Siempre ha convivido con una

situación importante y se la genera por su movimiento, por su

desmarque, por sus cabezazos, por su uno contra uno con el portero... Es un delantero que puede hacer un gol y volver a la racha de la

temporada pasada. En este periodo le está costando más encontrar esa

eficacia, que tendrá a tener a partir de aparezca el primer gol”,

manifestó.

Por último, habló del italiano Giacomo Raspadori. “Cuando pensamos en

Raspadori, pensamos en un jugador que con el correr de los partidos

dejará ver aquello para los que no lo conocían. Es un jugador

interesante de segunda punta, puede jugar en banda, puede jugar de

interno. Es un jugador que tiene muy buen juego asociativo, que es

trabajador, que tiene muy buen golpeo de pelota, ya sea con pierna

derecha y pierna izquierda. Ojalá que lo puedan ver y que él lo pueda

demostrar. El otro día, en su primera aparición como titular, lo hizo

correcto, pero nos puede dar mucho más, tiene mucho más para darnos,

le vamos a exigir mucho más. Ya hemos hablado con él de las cosas que

necesitamos despertar. Ojalá todo se pueda ver en poco tiempo”,

finalizó.