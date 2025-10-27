Fútbol: Simeone: "Nos vamos con una victoria necesaria e importante para la tabla y el equipo"

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, celebró la victoria este lunes por 0-2 contra el Real Betis, la primera de la temporada a domicilio, porque era "necesaria e importante para la clasificación y el equipo" y labrada después de jugar "un muy buen partido, sobre todo en el primer tiempo".

"Me quedo con el partido de hoy. Lo anterior ya queda atrás y hablemos de lo de hoy donde el equipo jugó un muy buen partido, sobre todo el primer tiempo, con la ventaja de 2-0 y pudiendo haber hecho un gol más, aunque es verdad también que Oblak hizo una parada muy buena a Abde", señaló Simeone en rueda de prensa.

El argentino cree que se fueron al descanso "con esa sensación de que el equipo estaba muy bien" y que trataron de seguir en el segundo tiempo "de la misma manera en el inicio", pero que no pudieron "tener la claridad" de la primera parte que "parecía que estaba dando vueltas de contragolpe".

"Y enfrente tenemos un equipo que juega y ataca, que no tiene miedo. Hizo un cambio superofensivo al sacar a Roca, poner a Lo Celso, dejar a Fornals y tener a Amrabat en el medio para que apareciesen situaciones. Logramos sostener el cero que hace bastante no lo podíamos sostener y nos vamos con una victoria necesaria e importante para la tabla y para el equipo", añadió.

El 'Cholo' no cree que el primer tiempo en La Cartuja fuese el mejor de la temporada a domicilio porque también hicieron "uno muy bueno" ante el RCD Espanyol y el RCD Mallorca. "Hoy repetimos otro primer tiempo importante con situaciones de gol porque más allá de esos dos goles estuvo la (oportunidad) de Julián (Álvarez), estuvo la de Nico (González), que pudimos tener un marcador más amplio también en esa parte", subrayó.

"Le doy la importancia que tiene haber ganado de visitante, como hemos buscado en otros partidos y no ha podido ser. Esperemos poder seguir en esta línea, pensando ahora en recuperar rápidamente para el partido del sábado, que seguramente será complejo", deseó el entrenador colchonero.

Este celebró haber terminado sin encajar, algo que coincide con la vuelta de "un jugador importante" como José María Giménez. "Siempre lo hemos dicho, que su importancia cuando está bien es necesaria y ojalá que pueda mantener este ritmo que tiene porque le necesitamos y necesitamos esta versión de él", apuntó.

Finalmente, Simeone se limitó a decir que Pablo Barrios, que se tuvo que retirar lesionado, "en principio tenía una molestia en su aductor", y se refirió a las entradas de Antoine Griezmann y Alexander Sorloth por Álex Baena y Julián Álvarez pasada la hora de juego.

"Sorloth salía por Julián, delantero por delantero, fresco y con la posibilidad de tener contragolpes, y Antoine salió por Baena, que había hecho un primer tiempo y esa parte del segundo muy buena, para seguir en esa línea.

Creo que tuvimos situaciones para poder resolver mejor en ese tramo final del partido, pero después el trabajo tanto de Griezmann como de Sorloth para que el equipo pueda mantener ese cero fue determinante con su energía y su trabajo dentro del partido", concluyó.