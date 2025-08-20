Fútbol: Starbucks abrirá este viernes en el estadio Santiago Bernabéu su tienda más grande de España

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

La marca Starbucks, distribuidora de café y operada por Alsea en España desde 2018, abrirá este viernes su primera 'flagship' en España, que estará ubicada en el Estadio Santiago Bernabéu y que contará con un espacio exclusivo dedicado a coctelería y otras experiencias. En concreto, Starbucks Bernabéu se convierte en el primer Starbucks ubicado en el interior de un estadio de fútbol en Europa y será el espacio más grande de la marca en España, con una superficie de 900 metros cuadrados, que se reparten en dos plantas y que contará con vistas privilegiadas al recinto madridista.

De esta forma, la tienda contará con un espacio dedicado a la mixología y experiencias únicas e inmersivas sobre el mundo del café, dirigidas por 'coffee masters' de la marca, baristas profesionales con delantal negro que, además de contar con formación especializada, muchos de ellos han participado en campeonatos internacionales o visitado fincas cafeteras a través del programa Starbucks Origin Experience.

Un espacio único que dispondrá de una propuesta experiencial inspirada en la que se ofrecen en los Starbucks Reserve Roasteries, la línea más 'premium' de la marca, y de las que hay sólo seis en el mundo (Seattle, Shanghái, Milán, Nueva York, Tokio y Chicago). El nuevo establecimiento, que se convierte en el 222 de la compañía en Iberia, contará con productos y experiencias exclusivas que no están disponibles en ninguna otra tienda del país. Así, esta apertura supone el proyecto más ambicioso de la marca en España, en la que ha realizado una "elevada" inversión en un establecimiento único y diferente a los existentes en el mercado nacional.

Bajo el lema 'Pasión por el café, pasión por Madrid', la tienda insignia del Bernabéu pretende forjar un vínculo único entre la marca y la capital española, ofreciendo una experiencia sensorial sin igual. El director general de Starbucks Iberia, Antonio Romero, ha señalado que la apertura de esta 'flagship' es un "hito en la historia de la marca". "Es un lugar emblemático y único donde los visitantes no solo podrán disfrutar del mejor café sino que también vivirán una experiencia totalmente inmersiva e inigualable", ha subrayado.

"Starbucks Bernabéu ya está listo para recibir a sus primeros visitantes este viernes, lo que supone una auténtica celebración tanto para la marca como para los amantes del café. Esta tienda es diferente a todo lo que hemos hecho hasta ahora en España, con una oferta de productos exclusiva y un diseño que la distingue de todos nuestros otros establecimientos", ha asegurado.

NUEVOS BARISTAS

Desde su llegada a España hace más de 20 años, el portafolio de Starbucks Iberia ha crecido hasta contar con más de 200 tiendas distribuidas en 48 ciudades, generando empleo local para cientos de colaboradores y creando una comunidad propia vinculada a través del café. En los últimos años, la marca ha aumentado sus ventas hasta alcanzar la cifra récord de 281 millones.

Starbucks, que cuenta con cerca de 2800 aliados en su zona ibérica, continúa apostando por el talento y la experiencia cliente con la incorporación de 65 nuevos trabajadores especialistas en café para su tienda insignia en la capital. Starbucks ha señalado que con esta contratación refuerza su compromiso con la "excelencia en el servicio y la creación de espacios únicos para los amantes del café y de las experiencias únicas".

APUESTA POR LA MIXOLOGÍA Y LA CULTURA

De esta forma, la nueva tienda del Bernabéu está diseñada con zonas diferenciadas para ofrecer una experiencia 'premium' a los visitantes. El espacio, distribuido en dos plantas, incluye una zona dedicada a la mixología, donde los clientes pueden explorar el arte y la ciencia de la creación de cócteles, mezclando café con una variedad de ingredientes para elaborar nuevas bebidas imaginativas. Además de su selección de bebidas, los clientes también encontrarán productos exclusivos y cafés Starbucks Reserve, ofertas limitadas que solo están disponibles en establecimientos selectos de todo el mundo. Starbucks también apuesta por la cultura en este novedoso espacio. La tienda acogerá eventos exclusivos y sesiones personalizadas diseñadas para profundizar en la relación con los clientes y fomentar el espíritu de comunidad con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro cultural y gastronómico. Así, este espacio dará protagonismo a artistas españoles a través de formatos narrativos dinámicos e innovadores.

De esta forma, la 'flagship' madrileña pretende posicionarse como un punto de encuentro cultural y gastronómico en la capital, integrándose en la vida urbana que propone un renovado Bernabéu que se ha convertido en 'hub' gastronómico y que cuenta con espacios como 'Plaza Mahou', una microcervecería de Mahou San Miguel, que convierte al feudo madridista en el primer estadio de fútbol en España en elaborar su propia cerveza, así como restaurantes como 'Puerta 57' del grupo La Máquina, 'Arzábal Bernabéu' del Grupo Arzábal o 'KO by 99 Sushi Bar' (Grupo Bambú).