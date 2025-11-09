Fútbol. Suspendido el AD Ceuta-UD Almería de LA NACION Hypermotion tras fallecer un aficionado en las gradas

CEUTA/ALMERÍA, 9 Nov. 2025 (Europa Press) -

El encuentro entre la AD Ceuta y la UD Almería, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion, ha sido suspendido este domingo durante el descanso tras el fallecimiento de un aficionado en el estadio Alfonso Murube.

El seguidor, conocido en la ciudad como Manolo Carreto, excomisario del Puerto de Ceuta ya jubilado, ha sufrido una parada cardiorrespiratoria en la grada y ha fallecido pese a la rápida intervención de los servicios sanitarios.

El incidente se ha producido en torno al minuto 17 de partido, momento en el que el árbitro ha detenido el juego para permitir la asistencia de Cruz Roja, que ha tratado de reanimar al afectado durante varios minutos. Agentes de la Policía Nacional han colaborado despejando la zona para facilitar el trabajo sanitario.

Tras el descanso, y una vez confirmado el fallecimiento, los equipos contrincantes han decidido no reanudar el choque. La fecha para su continuación queda pendiente de determinación por parte de LaLiga.

Los espectadores han abandonado las gradas de forma ordenada tras ser informados oficialmente de la suspensión. La AD Ceuta y la UD Almería han expresado sus condolencias a la familia a través de sus cuentas en la red social 'X'.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de uno de nuestros aficionados durante el transcurso del encuentro frente a la UD Almería. Mandamos todo nuestro apoyo y cariño a la familia y amigos del fallecido. Descanse en paz", expresó el conjunto ceutí. "La Unión Deportiva Almería lamenta profundamente el fallecimiento y envía su más sentido pésame a familiares y amigos. Descanse en paz", señaló el club almeriense.