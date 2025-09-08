Fútbol.- Tchouaméni: "Xabi Alonso tiene nuevas ideas que encajan bien conmigo"

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El centrocampista francés Aurelien Tchouaméni celebró que las "nuevas ideas" que ha traído su nuevo técnico en el Real Madrid, Xabi Alonso, le estén ayudando a mantener un buen rendimiento que cree que ya arrastra "desde hace bastante tiempo" y que también esta teniendo Kylian Mbappé al que ya ve adaptado a "su nueva vida".

"Xabi tiene nuevas ideas y nuevos principios que encajan bien conmigo. Durante la temporada pasada hubo momentos en los que jugaba un poco más retrasado, lo que me permitió desarrollar mis habilidades" señaló Tchouaméni este lunes en rueda de prensa con su selección.

Sobre su buen arranque de temporada, reconoció que "las cosas van bien", pero advirtió que está teniendo "un buen rendimiento" con el conjunto madridista "desde hace bastante tiempo". "Lo más importante para mí es concentrarme en el próximo partido, ayudar a mis compañeros lo máximo posible y luego ganar partidos", subrayó.

Preguntado por el buen momento también de Kylian Mbappé, Tchouaméni puntualizó que seguramente se deba a que "se está adaptando cada vez mejor a su nueva vida" porque tuvo que vivir "muchos cambios en su vida" tras su traspaso del PSG al 15 veces campeón de Europa.

"Siempre ha estado alegre, ya sea con nosotros, con la selección o incluso en el club. Sabemos que es un jugador de altísima calidad y cuando juega a ese nivel, obviamente nos da aún más oportunidades de ganar partidos", añadió del delantero.