Fútbol: Thiago Alcántara se convierte en nuevo embajador de Laureus

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) - El exfutbolista español Thiago Alcántara ha sido anunciado este miércoles como nuevo embajador de Laureus, un anuncio que se ha llevado a cabo durante la visita del exjugador blaugrana, y ahora miembro del cuerpo técnico de Hansi Flick, al programa Fútbol Más, patrocinado por Laureus y que celebra el legado de los Laureus World Sports Awards en Madrid.

“Thiago Alcántara, uno de los futbolistas españoles más laureados de su generación, ha sido anunciado hoy como embajador Laureus. El exinternacional español y ganador de la 'Champions League' se une al movimiento Laureus poco después de regresar a su antiguo club, el FC Barcelona, como entrenador asistente de Hansi Flick”, ha anunciado Laureus en un comunicado.

El anuncio se ha realizado durante la visita del exfutbolista a Fútbol Más, un programa financiado por Laureus que utiliza el fútbol para promover el bienestar mental, la inclusión y el liderazgo entre los jóvenes. Thiago, internacional con España en 46 ocasiones, participó en una sesión con un grupo de niños, donde participaron en actividades destinadas a fomentar la confianza y el trabajo en equipo.

“Los Premios Laureus en Madrid fueron inolvidables: una celebración del deporte y su poder para unir a la gente. Lo que más me impactó fue el compromiso de dejar un legado aquí en la ciudad, de apoyar programas como Fútbol Más que están cambiando vidas. Hoy he visto ese legado en acción. Estos niños están aprendiendo habilidades para la vida a través del fútbol: confianza, respeto, trabajo en equipo, y es inspirador”, aseguró Thiago.

El exfutbolista blaugrana, que ahora forma parte del cuerpo técnico de Hansi Flick como uno de sus asistentes, ha explicado estar "emocionado" con este anuncio. “He tenido la suerte de vivir mi sueño a través del fútbol y ahora quiero ayudar a otros a hacer lo mismo. Convertirme en embajador Laureus es un momento de orgullo para mí y estoy emocionado de formar parte de este movimiento”, destacó.

