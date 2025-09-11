Fútbol: Thiago Alcántara se incorpora al cuerpo técnico de Hansi Flick en el FC Barcelona

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

El exfutbolista español Thiago Alcántara, que jugó en el FC Barcelona entre 2009 y 2013 y que pasó por las categorías inferiores de La Masía, se incorporó oficialmente este jueves al cuerpo técnico del entrenador alemán Hansi Flick en calidad de asistente en temas tácticos, colaborando en la preparación de los entrenamientos.

"Primer día oficial de Thiago Alcántara como miembro del staff técnico. Este jueves, el exjugador 'culer' ha comenzado a trabajar sobre el césped como miembro del 'staff' técnico del primer equipo, en calidad de asistente del entrenador Hansi Flick", anunció el conjunto catalán en un comunicado.

La tarea del hispano-brasileño consistirá en "colaborar en aspectos tácticos y en la preparación de las sesiones de entrenamiento", además de aportar su "experiencia y visión del juego" para enriquecer los entrenamientos del primer equipo azulgrana.

El que fuera internacional con la selección española en 46 ocasiones ya conoce al técnico germano de su etapa en Múnich, donde coincidieron la temporada 2019-2020, ganando la Bundesliga, la Copa alemana y la Liga de Campeones en la fase final disputada a partido único en Lisboa y en la que el Bayern arrolló en cuartos al FC Barcelona (8-2).

El centrocampista tuvo un papel preponderante aquella campaña, por lo que Flick tenía buen recuerdo de él y lo quería en su cuerpo técnico en el Barcelona. De hecho, esta incorporación se podría haber llevado a cabo la pasada temporada cuando estuvo con el técnico durante parte de los entrenamientos de pretemporada, pero finalmente decidió volver a Reino Unido.

En lo deportivo, el alemán ya pudo contar en la sesión de este jueves con todos los internacionales, tras incorporarse Marcus Rashford, Jules Kounde, Raphinha, Andreas Christensen, Ronald Araujo y Roony Bardghji, mientras que los lesionados Frenkie De Jong, Alejandro Balde y Gavi se ejercitaron al margen y los canteranos Toni Fernández, Jofre Torrents y Pedro Fernández, 'Dro', formaron parte de la dinámica del primer equipo para preparar el enfrentamiento del domingo (21.00 horas) contra el Valencia CF en el Estadi Johan Cruyff.