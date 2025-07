Fútbol: Thiago Almada: "El Atleti es un club de los más grandes del mundo, así que no hay más nada que agregar"

MADRID, 18 Jul. 2025 (Europa Press) - Futbolista argentino Thiago Almada, flamante fichaje del Atlético de Madrid para las cinco próximas temporadas, ha descrito su nueva casa como "un club de los más grandes del mundo", sin que haya "más nada que agregar" porque se siente "muy contento" y "muy feliz" de aterrizar en la entidad madrileña bajo recomendación de su compatriota Ángel Correa. "Muy contento, muy feliz. Venir al Atleti era uno de mis sueños. Lo venía soñando y hoy, gracias a Dios, estoy acá. Hay mucho trabajo detrás y mucho esfuerzo, así que muy contento", declaró Almada durante una entrevista concedida a los medios oficiales del club colchonero. "Todos sabemos lo que es el Atleti, un club de los más grandes del mundo, así que no hay más nada que agregar", aseveró el nuevo mediapunta rojiblanco antes de definirse a sí mismo como alguien "muy amigable" y "carismático". "Dentro de la cancha voy a dejar todo por mis compañeros y darle todo mi corazón al Atleti", comentó al respecto. Así, habló del rol de Correa. "Más allá de toda la historia del club, tengo una gran relación con Ángel. Cuando yo era más chico, él siempre me regalaba camisetas, veía todos los partidos y siempre quería que ganasen. Le fui agarrando mucho cariño al club y soñaba con jugar acá", dijo. "El 'Kun' [Agüero], Falcao, 'El Niño' Torres, Ángel, Luis Suárez también... Muchísimo más, hay muchísimos", enumeró a sus referentes. De igual manera, valoró qué significará estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone. "Hablé con él y me demostró lo contento que estaba. Yo también le demostré lo contento que estaba y estamos muy ansiosos de poder trabajar juntos", apostilló Almada acerca del 'Cholo'. Luego dio su opinión sobre la 'parroquia' del Atleti. "Me parece una afición muy buena, lo que ha visto por tele. Creo que no veo la hora de jugar y ver a la gente, conocerla un poco más", aseguró. "Era mi sueño y voy a defender la camiseta como si fuera mi último partido", concluyó.