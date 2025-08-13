Fútbol: Thiago Motta, ciudadano de Sutri

“Este es un día especial para nuestra comunidad. Thiago Motta se ha convertido oficialmente en ciudadano de Sutri. Nos sentimos honrados de aceptar su solicitud de residencia, convirtiéndolo en uno de nuestros conciudadanos”, afirmó el alcalde Matteo Amori.

Thiago Motta dirigió al Bologna y a Juventus tras finalizar su exitosa carrera como futbolista, que incluyó la conquista de la Champions League y del Mundial de Clubes y pasos por clubes como Barcelona, Atlético Madrid, París Saint-Germain e Inter, entre otros.

“Tenerlo entre los ciudadanos de Sutri hoy es un orgullo para la administración municipal y para toda la ciudad. No sólo por lo que representa en el mundo del deporte, sino también por su decisión consciente de vivir en nuestra zona, reconociendo su belleza, historia y valor humano”, destacó Amori.

“Nuestro objetivo es hacer que Sutri sea cada vez más atractivo para figuras prominentes capaces de enriquecer el tejido social y cultural de la ciudad. La presencia de hombres como Thiago Motta es una señal importante para el presente y el futuro de nuestro municipio. En nombre de toda la administración y de todos los ciudadanos, bienvenido a Sutri, Thiago”, completó Amori. (ANSA).