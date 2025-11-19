Fútbol. Thibaut Courtois: "Para ser recordado como uno de los mejores hace falta ganar trofeos"

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El futbolista belga Thibaut Courtois ha dicho sentirse "uno de los mejores" porteros del Real Madrid, pero subrayando que "para ser recordado" con ese estatus en el club blanco "hace falta ganar trofeos", y ha destacado la "buena relación" con su entrenador Xabi Alonso a la vez que de su compañero Kylian Mbappé ha indicado que "este año se ha puesto una marcha más".

Durante una entrevista en 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño, fue preguntado si era el mejor guardameta de la historia madridista. "Uno de los mejores, seguro, pero al final depende del gusto de cada persona y cada uno es libre de opinar lo que quiera opinar. Lo que yo tengo que hacer es ayudar a mi club, a mi equipo", respondió.

"Hay un 'santo' que es Iker Casillas, que representa mucho para los madridistas y para el fútbol español. Y solo escuchar tu nombre entre esos nombres siempre es un halago. Para ser recordado como uno de los mejores hace falta ganar trofeos y eso intento hacer. En un año nadie se va a acordar de que haya parado ocho contra el Liverpool; no, recuerdan lo de 2022 y por eso es importante seguir ganando trofeos", reiteró.

Luego negó que dosifique sus minutos este curso. "No es así. Si hubiese partido con el equipo entre semana, yo no hubiera jugado porque no podía jugar. Yo no estaba bien para jugar después del partido del Rayo, sentí que el aductor estaba un pelín mal, hicimos la resonancia y ahí se vio la lesión, que es pequeña, pero obviamente tienes un riesgo de hacerla peor. Entonces, si hubiese partido entre semana, tampoco hubiera jugado ni el fin de semana. Pero yo entiendo que no siempre es fácil para un seleccionador ni para los equipos", argumentó.

"Cada uno se quiere proteger y también los jugadores. Ahí digo que no es fácil, pero yo estaré al final de mi carrera con la selección y la verdad que tampoco quiero perderme partidos. Pero para mí también es importante llegar bien toda temporada, jugarlo todo con el Madrid y luego tener un Mundial bonito", aludió a la gran cita por países del 2026 y metió a España entre las selecciones favoritas al título.

Después siguió charlando sobre su club. "Cuando nosotros empatamos y perdemos un partido, siempre se habla de crisis. Yo creo que siempre hay más ruido fuera que dentro, eso lo tengo claro. Obviamente el partido de Liverpool no creo que fuese bueno, perdimos merecidamente. Pero el partido del Rayo yo creo que no estuvo tan mal. El campo de Rayo siempre hace eso, que es muy difícil de jugar ahí", advirtió al respecto.

"Tuvimos dos o tres ocasiones en la primera parte que no metemos el gol y luego en la segunda nos faltó un poco de creación. Pero es que a veces contra el Rayo te lleva ahí. En los últimos años siempre nos ha costado ahí. Hace dos años tampoco los ganamos y al final ganamos la Liga y la Champions. Son partidos difíciles, pero sabemos que tenemos que mejorar y tenemos ahora un mes complicado con muchos partidos. Y lo haremos bien y tenemos que volver a ganar en Elche", comentó.

"Estamos entrenando bien, hay una buena relación con el míster. En el vestuario siempre habrá gente que esté un poco descontenta por no jugar tanto o jugar un poco diferente; puede pasar, pero creo que en nuestro equipo siempre todo se habla de cara y no hay ningún problema. Tengo 33 años y, cuando hay que poner orden, soy uno de los que quizás lo pueda hacer y que sea aceptable, pero no es algo que hayamos necesitado. Todo el mundo lo sabe e iremos en la misma dirección", auguró Courtois.

"Son informaciones para mí locas que salen fuera, que luego lo leo y digo: 'Pero es que eso no es verdad'. No es así, pero al final crea ruido y yo creo que es así en el Real Madrid", apostilló sobre el runrún en torno a Xabi Alonso. "Yo creo que es injusto porque también hemos ganado partidos contra otros grandes. Sí que fuera de casa dos veces contra un equipo grande nos ha costado, pero también creo que ha sido más por error nuestro que por ser tan dominado", añadió el belga.

"Aprendes más con una derrota que con cinco victorias porque en las victorias a veces puedes jugar menos bien y ganar, y una derrota te enseña cosas y son cosas que puedes mejorar, y eso viene bien. Obviamente no quieres perder en un derbi, no quieres perder en un Clásico, no quieres perder contra el Liverpool, pero son cosas en lo que tenemos que mejorar, lo sabemos y lo estamos entrenando", afirmó.

"Creo que tenemos un equipazo y vamos líderes en el campeonato, vamos muy bien en Champions también y hay que seguir en esta línea y no hay que dramatizar y buscar todo lo malo porque tampoco lo hay", agregó el portero sobre la marcha merengue en esta temporada.

Además, habló de la mentalidad de ganador de Mbappé. "Este año se le ha visto todavía más a Kylian, este año se ha puesto una marcha más que el pasado. Creo que el pasado estaba un pelín más, no diría tímido, pero para buscar su posición dentro del equipo con 'Vini' y con todos, y creo que este año está tirando mucho del equipo y también notas que es un líder. Y creo que en cada partido se notará más", aseveró.

Hubo tiempo para recordar las declaraciones del culé Lamine Yamal antes del Clásico. "Cuando estamos tranquilos en un entorno confiado, a veces te puedes ir un poco y decir cosas que quizás no hubieras querido decir. Para mí Lamine es un gran jugador, será un jugador que marcará una época en el Barça, creo. Pero había hablado de una manera, había calentado un poco el partido y obviamente la prensa salta encima", dijo.

"Vi que estaba hablando con 'Carva' y claro... si empieza a montar algo, pues también le digo algo. Pero es porque, cuando estamos con muchas pulsaciones y con mucha adrenalina, pues a veces dices cosas que luego dices: 'No hacía falta'. Pero yo creo que un Clásico es así, a veces necesitamos ese ambiente también. Después del año pasado, que habíamos perdido cuatro veces, también necesitamos un poco ese fuego otra vez de es un enemigo y hay que ir a por ellos", señaló.

"Si mañana 'Carva' o Dean están en la selección, o creo que hay cero problema con Lamine. Es algo que se queda en el campo y que fuera no hay. Si mañana yo veo a Lamine en un restaurante, lo saludaría y creo que no hay ningún problema entre él y yo", continuó.

"Un Clásico motiva sí o sí, pero yo creo que a veces escuchar cosas así te motivan aún más. Yo creo que si eres un ganador y quieres ganar, escuchar cosas así te motiva más; pero bueno, son cosas personales de cada uno", prosiguió el portero del Real Madrid.

Otro tema candente fue su rifirrafe con Javier Tebas a cuenta del partido en Miami. "A mí nadie me tiene que mandar, yo creo que en toda mi carrera yo siempre he hablado lo que pienso. Eso siempre me ha llevado mucho viento en contra también porque la gente luego te está esperando a un mal partido o algo para luego criticarte en tu contra. A mí nadie me ha dicho nada, yo creo que es de sentido común lo que he dicho y al final queda ahí", concluyó el guardameta belga.