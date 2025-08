Fútbol: Thomas Lemar: "Quiero volver a disfrutar del fútbol"

BARCELONA, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - El mediapunta francés Thomas Lemar ha sido presentado este jueves como nuevo jugador del Girona FC, club al que llega cedido por el Atlético de Madrid para la temporada 2025/26, y ha asegurado que llega con la voluntad de "volver a disfrutar del fútbol" y ha destacado que la conversación que mantuvo con el entrenador, Míchel Sánchez, fue clave para tomar la decisión de recalar en el conjunto catalán. "Fue muy importante la conversación que tuve con Míchel. Me transmitió confianza y me explicó su idea de juego. Eso fue clave para venir aquí. El proyecto me interesa mucho y es un club donde creo que voy a sentirme cómodo tras un tiempo sin tener continuidad", manifestó en rueda de prensa. Lemar señaló que llega con la convicción de recuperar su mejor versión. "La confianza que tengo en mí mismo es del 100%. Sé que tengo la capacidad para volver a estar a buen nivel. Físicamente me siento bien y voy a dar el máximo para ayudar al equipo", argumentó. El jugador, que ya se ha ejercitado por primera vez con sus nuevos compañeros, afirmó que fue recibido "muy bien", con el clásico pasillo de bienvenida incluido, y agradeció tanto al presidente como al director deportivo la oportunidad de sumarse al proyecto. "Me han dicho que cualquier duda que tenga, están ahí para mí. Eso es muy importante, dentro y fuera del campo", valoró sobre la ayuda de Delfí Geli y Quique Cárcel. Sobre su posición en el terreno de juego, indicó que se siente cómodo en el centro del campo "ya sea como seis, ocho o diez", y que está dispuesto a adaptarse a lo que necesite el equipo. "Donde pueda ayudar más, ahí jugaré", aseguró. Preguntado por el dorsal, aclaró que todavía no tiene número definitivo. "Mi número favorito es el 27, pero no estaba disponible. Al final quedaba el 11 y lo cogí sin pensarlo", comentó. En cuanto a su última temporada en el Atlético, admitió que fue un año complicado. "Lo pasé bien y mal", reconoció. "Somos jugadores que queremos competir y jugar. Fue una temporada larga, pero me ayudaron a cuidarme y estar bien físicamente. Fue positivo y negativo al mismo tiempo", añadió, en este sentido. El futbolista confesó que no pidió referencias antes de decidirse por el Girona, y que su decisión fue completamente personal. "Lo que más influyó fue la llamada del míster. Fue una conversación positiva que me convenció de que este era un buen reto para mí", reiteró. Sobre la evolución reciente del Girona, elogió el crecimiento del club. "Ha demostrado que tiene un buen equipo y una idea de juego que me gusta. El proyecto es ambicioso, con el balón como protagonista, y eso me encaja muy bien", manifestó. También explicó que habló con Diego Pablo Simeone antes de cerrar su salida del Atlético. "El 'Cholo' me dijo que era un buen proyecto para mí, para volver a disfrutar del fútbol y competir a alto nivel. Tengo mucha ilusión por esta etapa y quiero aprovecharla al máximo", desveló. Sobre el papel que tendrá en el equipo, el francés explicó que aún no ha tenido tiempo de hablar en detalle con Míchel sobre su rol táctico. "Primero quise conocer a mis compañeros, entrenar, ver las instalaciones. Luego hablaremos del plan que tiene para mí", concluyó Lemar.