Fútbol: TikTok y LaLiga amplían su acuerdo de colaboración

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

LaLiga y la red social TikTok han anunciado este jueves la renovación de su acuerdo de colaboración estratégica, manteniendo el papel de la plataforma como socio prioritario para la innovación en contenidos digitales de la competición, según un comunicado. De este modo, ambas entidades seguirán promoviendo la cultura deportiva y llevando la pasión del fútbol español a una comunidad global.

"La renovación de este acuerdo reafirma a TikTok como la plataforma de referencia para el contenido oficial de LaLiga, que continuará ofreciendo contenido exclusivo diseñado específicamente para el dinámico y creativo ecosistema de TikTok, bajo 'hashtags' como #laligaeasports y #laligahypermotion", informó el comunicado de la patronal.

Como parte de la renovación de esta alianza, el contenido exclusivo de LaLiga llegará primero a TikTok, asegurando que los aficionados sean los primeros en disfrutar de esas imágenes exclusivas de los entresijos del fútbol español. La colaboración también se ampliará a 28 países de todo el mundo, que también podrán disfrutar de experiencias únicas, incluyendo 'hubs' dentro de la aplicación y 'hashtags', mientras que los días de partido contarán con contenido en tiempo real.

"El fútbol español alcanza una audiencia global a través de TikTok, y este año, nuestra colaboración ampliará esa comunidad global, permitiendo a aficionados y nuevos públicos celebrar y disfrutar de acciones de partido de algunos de los mejores clubes del mundo", afirmó Rollo Goldstaub, director global de Asociaciones con la Industria del Deporte de TikTok.

Para la plataforma, es un "orgullo" mantener la alianza con LaLiga "para ofrecer soluciones únicas en productos deportivos que impulsen el negocio audiovisual alrededor del mundo y crean experiencias que permitan a la comunidad global interactuar activamente con sus clubes y jugadores favoritos".

Por su parte, Alfredo Bermejo, director de Estrategia Digital de LaLiga, defendió que esta colaboración refuerza su "compromiso de acercar LaLiga a los aficionados de todo el mundo". "Es una alianza que nos permite ofrecer contenidos innovadores y atractivos, conectar con las nuevas generaciones y seguir consolidando nuestro crecimiento en los mercados internacionales", destacó.

"Estamos aprovechando espacios como la 'Detail Page' de LaLiga y el 'Search Hub' para impulsar la visualización de los partidos y derivar a nuestros públicos hacia los broadcasters locales en cada mercado", agregó Bermejo.