Fútbol: Túnez se impone a Guinea Ecuatorial y se clasifica para el Mundial de Fútbol de 2026
MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -
La selección de Túnez se convirtió en la segunda africana tras Marruecos en clasificarse para el Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá después de imponerse este lunes con mucho trabajo por 0-1 en Malabo a Guinea Ecuatorial. De este modo, el combinado tunecino estará el año que viene en la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva y por séptima en total, con el objetivo de intentar hacer historia y superar por primera vez la fase de grupos.
Las 'Águilas de Cartago', que dirige Jael Kadri, están firmando una gran fase de clasificación donde hasta el momento suman 22 de 24 puntos posibles, a falta de dos partidos, y sin saber todavía lo que es encajar un gol, con 13 anotados. Sin embargo, para sellar su pase sufrieron bastante y no fue hasta el minuto 94 cuando se llevaron los tres puntos de Malabo gracias a un gol de Mohamed Ali Ben Romdhane.
Además de Túnez y las tres anfitrionas, el resto de clasificadas para el Mundial son Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Japón, Australia, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Nueva Zelanda y Marruecos.
