Fútbol: UEFA consultará con "todas las partes" la solicitud de la RFEF de jugar partidos de Liga en el extranjero

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

La UEFA, organismo rector del fútbol europeo, informó que no tomó ninguna decisión este jueves en el Comité Ejecutivo celebrado en Tirana (Albania) sobre las solicitudes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Federación Italiana (FIGC) para aprobar la celebración de un partido de Liga fuera del país de origen, expresando su "deseo de garantizar que se tengan en cuenta las opiniones de todas las partes interesadas antes de tomar una decisión definitiva".

En un comunicado, el comité del organismo reconoció que se trata de una cuestión "importante y cada vez más relevante", pero expresó su "deseo de garantizar que se tengan en cuenta las opiniones de todas las partes interesadas antes de tomar una decisión definitiva".

"Hay muchos asuntos que resolver y, como organismo rector europeo, la UEFA tiene la responsabilidad de tener en cuenta todos estos factores", agregó el comunicado, en el que desvelaron que "no se ha tomado ninguna decisión" al respecto de la solicitud de la RFEF y la FIGC.

"Pero la UEFA llevará a cabo una ronda de consultas con todas las partes interesadas del fútbol europeo, incluidos los aficionados", concluyó.

La UEFA se refirió así a la petición de la RFEF elevada al organismo el pasado 11 de agosto para autorizar que el Villarreal CF-FC Barcelona de LaLiga EA Sports 2025-26, previsto para el 20 de diciembre de 2025, se dispute en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos).

Jugar un partido oficial del campeonato liguero en Estados Unidos, el segundo mercado más grande para LaLiga tras el español, es un viejo anhelo del presidente de la patronal, Javier Tebas, que de la mano de Barça, Girona, Atlético y Villarreal, los clubes que más habían sonado para jugar ese duelo oficial en Miami, lo intentó en varias ocasiones, dos de ellos --las citadas-- de forma casi oficial.

Con el cambio de la normativa de la FIFA, ahora mismo ya no está prohibido que un partido de Liga se dispute fuera del territorio de la competición.

Así que si la UEFA y la FIFA no lo impiden --con ese cambio de normativa--, LaLiga EA Sports jugaría su primer partido oficial fuera de España.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ya recordó la semana que no tienen "mucho margen de maniobra" si una federación "está de acuerdo".

"Pero creo que, de cara al futuro, tendremos que debatir esto muy seriamente porque el fútbol debería jugarse en Europa y los aficionados deberían verlo en casa, no pueden viajar a Australia ni a Estados Unidos para ver a sus equipos", explicó en una entrevista al portal 'Politico'.

"Si es una excepción, bien; si hay una razón, bien; pero, en principio, los equipos europeos deberían jugar en Europa porque la afición que los anima vive en Europa.

Tendremos que abrir esta conversación de cara al futuro", agregó el esloveno.

Por otro lado, el Comité Ejecutivo aprobó una modificación del reglamento de las competiciones de clubes masculinos para la temporada 2025-206 para permitir la sustitución temporal de un máximo de un jugador de campo con una lesión o enfermedad de larga duración durante la fase liga hasta la sexta jornada incluida.

“El motivo de esta adaptación es garantizar que las listas de convocatorias no se reduzcan de forma injusta y que los jugadores estén protegidos frente a una presión adicional por la carga de trabajo”, advirtió el organismo.

El comité aprobó igualmente un importe total de 1.000.000 euros para su distribución, en función de la clasificación de las selecciones en la fase final de la Liga de Naciones Femenina, en la que está clasificada España. En el caso de ser campeona, se llevaría 400.000, 250.000 en caso de ser subcampeona, 200.000 si es tercera y 150.000 si es cuarta.