Fútbol: Un informe jurídico defiende que Vigo debe ser sede del Mundial tras la renuncia de Málaga

VIGO, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - Un informe jurídico encargado por el Ayuntamiento de Vigo al despacho Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia ve "inevitable" que la ciudad pase a considerarse como preseleccionada en la lista de las sedes que acogerán partidos del Mundial 2030 que organizarán España, Marruecos y Portugal tras la renuncia de Málaga. "Decaída la candidatura de una de las sedes preseleccionadas (Málaga) por la Real Federación Española de Fútbol, la consecuencia inevitable debe ser que pase a considerarse como preseleccionada la siguiente candidata de la lista, es decir, la sede que obtuvo la mayor puntuación entre las que no fueron preseleccionadas. En su virtud, la RFEF debería comunicar a la FIFA que, renunciando Málaga a la candidatura, su lugar en la lista de sedes preseleccionadas pasa a ser ocupado por Vigo", reivindica dicho documento, al que ha tenido acceso Europa Press. El informe recomienda una serie de medidas a tomar por parte del gobierno local para conseguir que esto se materialice, pero "desaconseja" iniciar actuaciones en el ámbito penal porque "provocaría un retraso en las actuaciones que afectaría negativamente la designación de la candidatura de Vigo como sede del Mundial 2030, principal interés del Ayuntamiento de Vigo". Los abogados apuntan a la "falta de transparencia" del proceso al no poder tener acceso "íntegro" a las decisiones adoptadas por el comité de selección. Así, apunta a posibles delitos cometidos por la Federación, como el de falsedad documental, pero no los de prevaricación ni de corrupción en los negocios. Al respecto ha hablado este lunes el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. En un audio enviado a los medios de comunicación, el regidor ha reivindicado que este informe no es "de parte", sino que el despacho lo ha elaborado a partir de los criterios de los profesionales jurídicos. Para él, deja claro que la renuncia de Málaga tiene que suponer la inclusión de Vigo como sede del Mundial, al ser la primera en la lista de suplentes. Por ello, como recomienda el documento, el Ayuntamiento optará por la "vía del diálogo" con la RFEF y con la FIFA para conseguir este objetivo, tratando a su vez de que se amplíe una plaza para incluir también a Valencia como sede. Sin embargo, Caballero ha alertado de que "no se descarta emprender cualquiera que sean otras actuaciones que el Ayuntamiento considere oportunas".