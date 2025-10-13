Fútbol: Valencia acoge el estreno de 'Soñando Fútbol' dando voz a Luis Enrique, Unzué o Sánchez Flores

BARCELONA, 13 Oct. 2025 (Europa Press) - El documental independiente 'Soñando Fútbol', dirigido por Gonzalo Gurrea Ysasi, se estrena en los cines ABC Park de Valencia los días 17, 18 y 19 de octubre con la intención de explicar desde la perspectiva de exfutbolistas y entrenadores como Luis Enrique Martínez, Juan Carlos Unzué o Quique Sánchez Flores, entre otros, qué es el sueño de infancia del fútbol y si se lleva o no a la práctica. "'Soñando Fútbol' busca llevar a la gran pantalla la memoria sentimental de quienes han amado este deporte desde la infancia. Seleccionado en la sección oficial de Docs Valencia 2025, recoge el testimonio de referentes como Luis Enrique, Míchel González, Guillermo Amor, Fernando Giner, Quique Sánchez Flores, Roberto Solozábal, Juan Carlos Unzué, Luis Milla, Fernando Gómez y Benito Floro, entre otros", destacan desde el equipo del documental. La película refleja la experiencia de quien no reconoce en el fútbol actual el deporte que vivió y con el que soñó de niño. Y por ello realiza una huida hacia atrás para hablar con quienes fueron sus referentes y comprobar si realmente lo que él vivió fue un sueño o no lo fue. Se construye como un viaje a los orígenes del fútbol soñado, ese deporte que muchos ya no reconocen en la actualidad. A través de conversaciones con futbolistas y técnicos, el film va mucho más allá de la nostalgia: aborda cuestiones de vida, salud mental y relaciones paternofiliales. Con una duración de 71 minutos, 'Soñando Fútbol' amplía la trayectoria de su director, ingeniero industrial de formación y cineasta reconocido por trabajos como 'Más allá de las estrellas', estrenada en la SEMINCI y disponible en Netflix y Disney+, o 'Eternos'. Tras el primer pase, el viernes 17, se llevará a cabo un coloquio posterior para dialogar con el equipo del documental sobre el proceso creativo y el cada vez más complejo universo del fútbol.