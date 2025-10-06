Fútbol: Valencia-Espanyol y Alavés-Levante, emparejamientos de la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina Iberdrola

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los duelos Valencia Féminas CF-RCD Espanyol y Deportivo Alavés-Levante UD son algunos de los enfrentamientos más destacados de los ocho emparejamientos de la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina Iberdrola, según ha deparado el sorteo celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

En el bombo han entrado los seis equipos de la Liga F Moeve que la pasada temporada se clasificaron entre la novena y la decimocuarta posición, así como los dos conjuntos ascendidos a la máxima categoría, Alhama CF y DUX Logroño, mientras que los ocho equipos restantes comenzarán su participación en dieciseisavos de final. En el sorteo, han quedado emparejados con los ocho conjuntos vencedores de las eliminatorias de la anterior ronda, cinco de Primera Federación Iberdrola y tres de Segunda Federación.

El presidente del Sport Extremadura CD, Fernando Pons, la capitana y guardameta del Madrid CFF Paola Ulloa y la jugadora del Real Oviedo Nati Cano, han hecho de manos inocentes en el sorteo.

El Madrid CFF, actual sexto clasificado de la Liga F, se enfrentará al CD Sporting Club de Huelva, mientras que el Alhama CF, octavo se cruzará con el Sport Extremadura CD de Segunda Federación. Además, el Sevilla FC, noveno, visitará al Real Oviedo; el FC Levante Las Planas Badalona hará lo propio con el CD FF Club Atlético Osasuna; y el RC Deportivo de la Coruña, undécimo, con el Guiniguada Apolinario CD.

Por su parte, el actual colista de la Liga F, el Levante UD, se verá las caras con el líder de Primera Federación, el Deportivo Alavés, y el DUX Logroño y el RCD Espanyol, ambos en puestos de descenso, se medirán con el CE Europa y el Valencia Féminas, respectivamente.

Las eliminatorias se jugarán entre el martes 4 y jueves 6 de noviembre a partido único en el campo del equipo de menor categoría.

ELIMINATORIAS DE LA COPA DE LA REINA IBERDROLA.

CD Sporting Club - Madrid CFF.

Guiniguada Apolinario CD - RC Deportivo de la Coruña.

CD Sport Extremadura CD - Alhama CF.

Real Oviedo - Sevilla FC.

CE Europa - DUX Logroño.

Valencia Féminas CF - RCD Espanyol de Barcelona.

CD FF Club Atlético Osasuna - FC Levante Las Planas Badalona.

Deportivo Alavés - Levante UD.