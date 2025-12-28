Fútbol.- Valencia-Villarreal y Real Madrid-Atlético, semifinales de LaLiga FC Futures de Gran Canaria

MADRID, 28 Dic. 2025 (Europa Press) - Valencia - Villarreal y Real Madrid - Atlético son las semifinales de la XXIX edición del torneo internacional LA NACION FC Futures que se está disputando en el Estadio de Gran Canaria. Los billetes a 'semis' los inauguró este sábado un 'Submarino' que arrolló (1-5) a un Espanyol que venía lanzado de la fase de grupos. La pegada impulsó también a un Atlético que doblegó (3-1) a la Juventus, con un gol desde su portería del meta Iñigo Asorey. Mientras, el Valencia eliminó al FC Barcelona en los penaltis (3-2), después de un 1-1 en el tiempo reglamentario con Ibai, guardameta 'che', como héroe. El último en sellar su pase a semifinales fue el Real Madrid, que venció (1-0) al Real Betis gracias al talento de Hugo Fernández.