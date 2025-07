Fútbol: Valentín Gómez: "El Betis ha tenido un crecimiento importante en los últimos años"

MADRID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - El central argentino Valentín Gómez subrayó el "crecimiento importante" que ha experimentado el Real Betis en las últimas temporadas en su presentación oficial este lunes como nuevo jugador verdiblanco para el curso 2025-26 junto al portero español Pau López. "El Betis es un club que en los últimos años ha tenido un crecimiento importante, siempre compitiendo por un lugar en las plazas europeas, jugando finales y saliendo campeón. Por cosas como éstas me incliné por el Betis", aseguró el central en el acto de presentación en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla. Por su parte, Pau López coincidió en que el club verdiblanco "ha cambiado para bien". "Cada vez está más caro jugar en este Betis y estoy feliz con esta segunda oportunidad. Me supo a poco la última vez. Cuando supe de la oportunidad de volver, ni lo pensé. Ahora solo me queda disfrutar de este paso", explicó el portero. El presidente del Real Betis, Ángel Haro, apuntó que "son dos grandes refuerzos defensivos que seguro van a ayudar a subir las prestaciones esta temporada", agradeciendo a los dos "por elegir al Betis" y pidiendo que den "lo máximo para cumplir con los objetivos" del equipo durante la temporada. En referencia al portero, el dirigente indicó que le "alegra ver cómo buenos futbolistas, en un momento brillante de su carrera, deciden volver al Betis", mientras que del central argentino comentó que "es una realidad del fútbol argentino, no una promesa". "Viene de Vélez siendo capitán del campeón de liga con tan solo 22 años", aseguró. El secretario técnico del conjunto bético, Álvaro Ladrón de Guevara, valoró de forma positiva ambas incorporaciones y explicó que "Pau es un guardameta que tuvo un año muy bonito aquí y viene de jugar en grandes clubes de Europa", esperando que les aporte "muchísimo desde la experiencia", completando una portería que "dará muchas garantías esta temporada". En relación al central argentino, Ladrón de Guevara destacó que "inicia su primera aventura en el fútbol europeo". "Viene de crecer, ser capitán y campeón en Vélez. Es un central zurdo, joven, pero ya con experiencia, con buena salida de balón y que va a sumar desde el minuto uno en nuestro vestuario", finalizó.