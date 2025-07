Fútbol: Van Gaal confiesa su calvario y pasa página: "Ya no sufro cáncer"

MADRID, 12 Jul. 2025 (Europa Press) - Entrenador neerlandés Louis van Gaal desveló los problemas que ha sufrido en los últimos años por un cáncer de próstata que, como buena noticia, contó que está superado y por tanto se encuentra bien físicamente después de un duro proceso. "Ya no sufro de cáncer", dijo el técnico de 73 años, quien en abril de 2022 comunicó su importante problema de salud cuando aún dirigía a la selección de Países Bajos, en una entrevista al programa de la cadena RTL de Humberto Tan. Van Gaal habló públicamente sobre su enfermedad por primera vez. "Hace dos años me operaron varias veces. Todo estaba mal entonces, pero al final todo salió bien, así que ahora puedo controlarlo. Me hago revisiones cada pocos meses y va bien. Estoy cada vez en mejor forma", dijo el exentrenador del Ajax, FC Barcelona, AZ, Bayern de Múnich, Manchester United y la selección holandesa. "La metástasis también ha sido limitada. Tengo 73 años y me veo bien ahora. Ya no sufro cáncer", añadió un Van Gaal que reconoció tiempos muy complicados. "Fue muy doloroso para mí tener que dejarlo todo y andar por ahí en pañales. Aparecí en público muchas veces. Usaba pantalones oscuros para disimularlo. En la noche de la entrega del trofeo de la Eerste Divisie, me oriné encima. Me dio mucha vergüenza. Por suerte, eso ya quedó atrás", confesó.