Fútbol: Veljko Paunovic: "Cuando un equipo tiene convicción y está bien trabajado es capaz de ganar a cualquiera"

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Real Oviedo, Veljko Paunovic, aseguró que necesitarán "lo mejor de cada uno" para poder plantar cara este jueves en el Carlos Tartiere al FC Barcelona y recordó que la victoria que se logró hace 24 años en el Camp Nou antes de descender a Segunda División y de la que fue protagonista, demostró que un equipo "con convicción, bien organizado y bien trabajado es capaz de ganarle a cualquiera", aunque haya mucha diferencia de potencial.

"El grupo está muy enfocado, que es el requerimiento además para jugar contra un gran equipo como es el Barcelona. Necesitaremos lo mejor de cada uno, muy buena organización y concentración, y se va a necesitar coraje", advirtió Paunovic este miércoles en rueda de prensa previa al duelo.

El preparador serbio sabe que aunque tengan enfrente "un gran rival", deben "mostrar por encima de todo" que son "capaces de competir bien contra un gran equipo" tal y como hicieron anteriormente ante el Real Madrid y el Villarreal CF, "equipos de Champions".

Y de estos dos partidos, saldados ambos con derrota, pidió "usar el aprendizaje para no cometer los errores" que les costaron "puntos".

"Y por encima de todo vamos a necesitar jugar con un jugador más todo el partido y ese jugador es nuestra afición", solicitó el técnico del conjunto ovetense.

Este se volverá a medir en Primera División a un FC Barcelona, al que curiosamente ganó en su último duelo, hace 24 años, en el Camp Nou, por 0-1 y con Paunovic en el campo.

"Justo el martes vi el video resumen de este partido y cuando vi contra que equipo nos enfrentamos, creo que es muy similar a lo que nos toca mañana porque estaban Rivaldo, Kluivert, Luis Enrique, Guardiola o los hermanos De Boer, y fuimos capaces de sorprenderles en su campo", expresó.

Por ello, quiso ser optimista sobre sus opciones este jueves.

"Cuando un equipo, sea hace 24 años o a día de hoy, tiene esa convicción, está bien organizado, bien trabajado y convencido, creo que es capaz de ganarle a cualquiera y ese partido hace 24 años lo demostró", subrayó el exfutbolista.

El serbio también lamentó que no pueda jugar Lamine Yamal porque "no es bueno que un gran jugador esté lesionado y que se pierda partidos".

"No es bueno para el fútbol, no es bueno para el espectáculo, no es bueno para la selección española tampoco ni para el Barcelona", advirtió.

De cara al partido, el entrenador del Real Oviedo no olvidó el aspecto emotivo por la importancia de la cita.

"Creo que la emoción con la que entremos es muy importante porque, luego, cuando uno tiene la mentalidad, la emoción es el botón para que todos los talentos que tengamos dentro y las capacidades físicas más allá de las técnicas puedan funcionar y rendir a un nivel máximo", comentó.

“El rival va a ser muy exigente, pero creo que lo anímico es fundamental y es transmitir de nuevo, trabajar en visualizar un partido en el que iniciamos bien, donde aprovechamos nuestra primera oportunidad, que es de nuevo lo que el equipo necesita y en el proceso en el que estamos”, apuntó Paunovic. El serbio confirmó que Santi Cazorla será de la partida de inicio y que es “una posibilidad” que opte de nuevo por los tres centrales como ante el Real Madrid, además de no darle más importancia a las bajas. “Tenemos buena plantilla y al que le toque jugar tiene que estar a su máximo y lo sabe”, declaró. Y como claves fue claro. “Último pase y finalización”.

“Creo que en el último partido hubo 12 disparos, que es bastante, sobre todo jugando fuera, y ese aspecto va mejorando”, remarcó en relación a la derrota ante el Elche el pasado fin de semana. En este sentido, los últimos 20-30 minutos de este encuentro en el Martínez Valero fueron “una muy buena muestra del equipo de lo que es capaz jugar contra también un gran equipo”. “Lo que nos faltó quizás es tener una convicción desde el inicio porque una vez que vamos creciendo dentro del partido empezamos a generar buenas situaciones y buen juego”, subrayó.

Tengo que trabajar en que yo transmita ese optimismo que necesitamos y la confianza. Todo lo que puedo es ser el ejemplo de eso.