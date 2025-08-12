Fútbol: Vitor Reis: "La decisión fue 'jugar y crecer' y vengo con mucha ilusión al Girona"

BARCELONA, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

El jugador brasileño Vitor Reis, propiedad del Manchester City y que jugará como cedido en el Girona FC esta temporada, ha asegurado este martes en su presentación como 'gironí' que está "muy feliz y motivado" para hacer una gran temporada con su nuevo equipo, al que llega con "mucha ilusión" y dispuesto a cumplir con su objetivo de "jugar y crecer" como futbolista.

"Mi decisión fue más para jugar, porque a mi edad necesito hacerlo. Hablé con Pep (Guardiola, entrenador del Manchester City), quien me explicó lo que consideraba importante y mejor para mí. La decisión que tomamos, mi familia, el City y el Girona, fue esta; jugar y crecer. Estoy muy feliz y motivado", explicó en rueda de prensa.

El defensa, de apenas 19 años, añadió que está "muy feliz" de estar en Girona. "Los primeros días han sido muy buenos. He conocido a mis compañeros y al entrenador, Míchel. Estoy muy motivado para hacer una gran temporada", deseó.

En cuanto a La Liga, destacó su nivel. "Es una competición muy grande, una de las mejores del mundo. Estoy feliz de estar aquí y con muchas ganas de jugar contra equipos como la Real Sociedad o el Barcelona, que son de alto nivel. Quiero estar preparado para ganarles", manifestó.

Sobre la influencia de Savinho, que también salió desde el City hacia Girona como cedido, aseguró que influyó en su decision de seguir su camino. "Hablé mucho con Savinho, que fue la persona que me animó a venir aquí. Él adora este club y me contó todo lo que vivió aquí. Eso me dio mucha confianza para venir", se sinceró.

Respecto a Claudio Echeverri, extremo argentino del Manchester City que suena para el Girona, Vitor comentó que no ha hablado con él del tema. "No he hablado con él sobre eso. Es una decisión suya y del club. Si viene, nos ayudará mucho. Me gusta mucho como jugador y persona, es muy amigo mío, pero la decisión está en sus manos", señaló.

Sobre su adaptación al estilo de juego de Míchel, aseguró haberse sentido "muy confiado" en su primer amistoso como 'gironí'. "Creo que hicimos un buen segundo tiempo. El fútbol del míster es muy parecido al que me gusta jugar, siempre con mucha intensidad. Creo que puedo aportar a este equipo y ellos pueden ayudarme a crecer", celebró.

En cuanto a sus posiciones en el campo, indicó que jugará donde se lo pida Míchel, dada su polivalencia. "Donde el míster necesite, estaré listo. Principalmente juego de central y me siento cómodo tanto en línea de tres como de cuatro. También puedo jugar en el medio o en el lateral derecho, si hace falta", aseguró.

Reis, por otro lado, comentó su sueño de fichar por el Manchester City. "Fichar por el City ha sido un sueño de niño. Incluso tengo una carta que escribí cuando tenía 7 u 8 años en la escuela diciendo que mi sueño era jugar en el City. Cuando vinieron a buscarme en enero, no dudé en aceptar", aceptó.

Sobre la camiseta con el dorsal '12' que llevará esta temporada, aseguró que no tiene ningún significado especial.

“Tan solo que es el día de mi cumpleaños y el de mi madre. Me gustó el número y lo elegí, nada más”, señaló. Finalmente, aclaró su compromiso con el club catalán. “Vengo para jugar y enfocarme al 100% en el Girona. Si en invierno tengo que volver al City, volveré, pero por ahora estoy centrado totalmente aquí”, señaló Vitor Reis, ya que su cesión incluye una cláusula para que pueda volver a los ‘citizen’ en enero si el City considera que no está jugando lo suficiente en Montilivi.