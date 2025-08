Fútbol: Volkswagen se convierte en patrocinador oficial de LaLiga y Liga F

MADRID, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - Volkswagen se ha convertido en patrocinador oficial de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion y en sponsor global de Liga F tras firmar un acuerdo estratégico por varias temporadas con LaLiga y Liga F para posicionar a la marca alemana como coche oficial de ambas competiciones. El acuerdo fue rubricado por el director general de Negocio de LaLiga, Jorge de la Vega; el CEO de Liga F, Pablo Vilches, el director General de Volkswagen en España, Enrique Pifarré, en un acto celebrado en la sede de la patronal de clubes profesionales masculinos en Madrid. “La marca alemana refuerza así su fuerte vinculación con el deporte rey, apostando por los valores de esfuerzo, superación y compromiso social, al mismo tiempo que impulsa la visibilidad del fútbol femenino”, remarcó la nota de prensa de LaLiga y la Liga F. De este modo, Volkswagen llevará a cabo múltiples acciones conjuntas con LaLiga y los clubes, enfocadas en la sostenibilidad, la electrificación y el acercamiento a la afición. Enrique Pifarré mostró su satisfacción por colaborar “con la mejor liga del mundo”. “Este acuerdo tiene todo el sentido para nosotros porque conecta dos pasiones profundamente arraigadas en la sociedad, el fútbol y los coches. A través de esta colaboración con LaLiga y Liga F, queremos estar más cerca de quienes viven el deporte con pasión, acompañándolos con una movilidad más sostenible, innovadora y emocional”, subrayó. “Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida a Volkswagen como patrocinador oficial. Esta alianza no solo refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad y la innovación, sino que también demuestra que el deporte puede ser un catalizador de cambio positivo. Juntos, trabajaremos para acercar el fútbol a la sociedad desde una perspectiva más consciente, inclusiva y transformadora”, indicó por su parte Jorge de la Vega. Finalmente, Pablo Vilches consideró “un honor para Liga F anunciar este acuerdo con una marca de reconocido prestigio mundial como Volkswagen”. “Estamos construyendo alianzas estratégicas que no solo apoyan la visibilidad y crecimiento de nuestra competición, sino que también nos ayudan a fomentar la sostenibilidad e innovación dentro del fútbol femenino”, remarcó. “Ambos compartimos valores comunes en nuestra pasión por el deporte y la importancia de la movilidad responsable que respete nuestro entorno. Este tipo de colaboraciones son fundamentales para fortalecer el crecimiento tanto de los clubes como de las futbolistas, consolidando la conexión con nuestros aficionados para proyectar a Liga F como una de las ligas más competitivas y respetadas del mundo”, añadió el directivo. Volkswagen, LaLiga y Liga F comparten una visión basada en la pasión por el deporte, la innovación responsable y el compromiso con la sociedad. Las tres entidades tienen en común valores como el esfuerzo colectivo, la superación y la igualdad, pilares que les permiten conectar con millones de personas y contribuir a un futuro comprometido, inclusivo y cercano a la afición. De este modo, la marca llevará a cabo múltiples acciones conjuntas con LaLiga y los 42 clubes participantes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion y los 16 de la Liga F Moeve, siendo la sostenibilidad, la electrificación y el acercamiento a la afición el eje y foco de la colaboración. Volkswagen mantiene desde hace años una estrecha y estratégica vinculación con el mundo del fútbol, consolidándose como uno de sus principales impulsores a nivel internacional. A través de su papel como socio de movilidad oficial de la UEFA entre 2018 y 2022, también ha estado presente en competiciones de primer nivel como la Eurocopa, la Liga de Naciones o el Campeonato de Europa Sub-21. La marca alemana también ha sido patrocinadora de la recientemente finalizada Eurocopa Femenina celebrada en Suiza donde además colaboraba con 7 de las 16 selecciones nacionales participantes como sponsor principal. Esta conexión duradera con el fútbol permite a Volkswagen no solo fortalecer su imagen de marca, sino también promover valores compartidos como el trabajo en equipo, la sostenibilidad y la movilidad del futuro. En Alemania, el Grupo Volkswagen es propietario único del VfL Wolfsburg, el equipo de la ciudad que acoge la sede de la compañía, mientras que en España la marca ha mantenido acuerdos de colaboración con el Atlético de Madrid y el Valencia CF y también está presente en la actualidad como patrocinador de otros equipos locales, a través de su red de concesionarios.