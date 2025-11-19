Fútbol. Vueling presenta el nuevo diseño del avión que lucirá la imagen de las jugadoras del Barça Femení

BARCELONA, 19 Nov. 2025 (Europa Press) -

Vueling, aerolínea del grupo IAG, ha presentado este miércoles el nuevo diseño del avión que lucirá la imagen de las jugadoras del Barça Femení para la temporada 2025/2026, en un acto que ha coincidido con el desplazamiento del equipo a Londres para jugar el partido de la Liga de Campeones Femenina ante el Chelsea.

El avión, un Airbus A320 de 180 plazas, luce el lema 'Dream, Play, Fly' ('Sueña, Juega, Vuela') en el fuselaje, junto a la imagen de las jugadoras Aitana Bonmatí, Alèxia Putellas, Clàudia Pina, Caroline Graham-Hansen, Patri Guijarro, Salma Paralluelo, Ewa Pajor y Esmee Brugts, informa la aerolínea en un comunicado.

El acuerdo nació en abril de 2024, coincidiendo con el 20 aniversario de la compañía, "con la voluntad de unir a dos referentes barceloneses" y con el objetivo de impulsar el talento femenino, la igualdad de género y la visibilidad del deporte femenino.