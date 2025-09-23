Fútbol: Xabi Alonso: "Estamos todavía en fase de crecimiento y de construcción"
MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -
El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, se mostró satisfecho por hacer "un partido completo" en la clara victoria de este martes (1-4) ante el Levante UD, pero advirtió que el equipo está todavía "en fase de crecimiento y de construcción", y felicitó a Vinícius Jr por haber firmado "una actuación decisiva y muy importante".
"Estamos en fase de crecimiento todavía, de construcción. Todavía queda mucho por recorrer, pero creo que sí que estamos construyendo una base sólida para ser competitivos en Liga, en Champions, en Copa, en todo lo que tenemos", subrayó Alonso en rueda de prensa tras el encuentro en el Ciutat de València.
En este sentido, recalcó la importancia de que en este momento "muchos jugadores se sienten conectados e importantes". "Eso es muy importante, pero queda por mejorar, cosas de hoy incluso que podemos hacer mejor. El camino es bueno, no sólo por resultados, sino también por la forma de hacer las cosas. Y hay que seguir, no hay que parar, esto solo es un inicio y queremos seguir compitiendo bien", recalcó.
El tolosarra dejó claro que no estaba pensando todavía en el derbi. "Acabamos de terminar el partido. Estaba sólo pensando en el del Levante, de dónde veníamos, hacia dónde vamos, y a partir de mañana ya pensaré en el derbi evidentemente", remarcó.
El preparador madridista celebró "un partido muy completo del equipo, de todos", y, "por supuesto" de un Vinícius Jr que tuvo "una actuación decisiva y muy importante", mientras que sobre el cambio de sistema, con tres centrales, reconoció que "tener jugadores de calidad facilita mucho y tener jugadores que prácticamente con poco entrenamiento entienden la idea" le ayuda a que la adaptación sea rápida.
"Tenemos jugadores flexibles, que no sólo pueden jugar de una manera, sino que pueden jugar de diferentes, incluso en diferentes posiciones. Creíamos que era lo oportuno, por donde veníamos, porque algunos jugadores sí que tenían que descansar, sobre todo el caso de Militao y de Carvajal, que después de grandes lesiones no queríamos que hiciesen tres partidos de 90 seguidos prácticamente Y todos los que han entrado han entrado muy bien, pero tampoco tenemos que regodearnos demasiado. Estamos contentos y hay que seguir ahora pensando en el derbi", añadió al respecto.
Preguntado por Eduardo Camavinga y la posición en la que mejor le ve, Alonso apuntó a un momento del partido donde el francés hizo "una arrancada que ha traspasado líneas". "Ha cogido la pelota en la zona del '6' y ha acabado en la del '10'. Es muy dinámico y tiene muchas cualidades, estoy contento de que poco a poco ya va entrando. Jude (Bellingham) también ha podido jugar ya más minutos también y eso es muy importante", explicó.
Finalmente, el entrenador del Real Madrid habló del partido donde cree que tuvieron "la oportunidad antes del descanso de poder marcar el tercero, incluso el cuarto".
Después del 1-2 del Levante ya se ha ajustado mucho más el marcador, pero no han pasado demasiados minutos hasta el 1-3 y ya no ha podido reaccionar demasiado el Levante.
Hemos controlado bien el partido, hemos metido el cuarto, incluso alguno más.
Ha sido un partido serio y completo, no es fácil venir aquí y ganar y jugar de esta manera", sentenció.
