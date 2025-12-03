Fútbol. Xabi Alonso: "Ha sido probablemente el partido más redondo que hemos hecho"

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha descrito el triunfo por 0-3 ante el Athletic Club como "probablemente el partido más redondo" de sus pupilos, que este miércoles "en un estadio exigente" han respondido "con calma" a la presión de la lucha con el FC Barcelona por el liderato de LaLiga EA Sports.

"Era un partido importante. Evidentemente queríamos romper un poco la dinámica, pero veníamos con la calma necesaria, con la preparación necesaria y creo que el equipo ha hecho un partido muy muy completo. Los 90 minutos muy muy concentrados, apenas concediendo y en la primera parte jugando muy bien", dijo en rueda de prensa desde el Estadio de San Mamés.

"Hemos generado muchas ocasiones y ha sido probablemente el partido más redondo que hemos hecho, en un estadio exigente, en un momento importante y lo llevamos con calma y ahora tenemos que seguir", señaló el entrenador merengue tras un duelo correspondiente a la jornada 19.

Mbappé encauzó esta victoria en Bilbao con un doblete. "Kylian está en un muy buen momento. Hoy ha vuelto a meter dos goles, dos golazos, y luego la movilidad que han tenido, la conexión con 'Vini' ha sido muy buena. El equipo ha salido desde el primer minuto a jugar, a ganar el partido, con buena concentración, con intensidad, con muy buen ritmo y nos hemos hecho dueños del partido en esa primera parte", argumentó el técnico tolosarra.

"En la segunda igual no hemos tenido tanto balón, pero hemos seguido teniendo el control. Y era un momento importante, después de tres empates fuera de casa, para volver a ganar fuera", añadió Alonso antes de elogiar al guardameta belga Thibaut Courtois. "No es ninguna noticia que Thibaut haga paradas decisivas y en ese momento nos ha permitido mantener la ventaja para seguir creciendo en el partido", subrayó al respecto.

Luego fue preguntado sobre Arda Güler y su encaje con Jude Bellingham. "Es totalmente compatible. Arda llevaba tres partidos seguidos, Eduardo el otro día en el juego de inicio. Hay muchísimos partidos, estamos jugando cada tres días, o sea que es solo la decisión técnica para el partido de hoy", se refirió Alonso a la titularidad de Camavinga en la medular.

En la conferencia de prensa le recordaron sus recientes marcadores en Atenas durante la liguilla de la Champions League y en Gerona durante la jornada anterior en Liga. "Lo de hoy es lo de hoy y eso es lo más importante. El rendimiento que ha dado el equipo, la calidad colectiva que ha tenido el equipo y luego cómo hemos sabido controlar el partido, ha sido muy estable y con eso me quedo", afirmó el entrenador merengue.

"Nosotros vamos partido a partido. Hoy veníamos después del empate en Girona, sabíamos que era un momento importante y, después de sacarlo, a partir de mañana ya pensamos en el domingo en el Celta. El calendario es muy exigente y no te permite darle demasiadas vueltas, tanto en los momentos buenos como en los no tan buenos", concluyó Alonso.