Fútbol. Xabi Alonso: "Me preocupa el querer seguir mejorando"

MADRID, 9 Nov. 2025 (Europa Press)

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, lamentó una "descontrolada" segunda mitad este domingo en el empate sin goles contra el Rayo Vallecano, "preocupado" por "seguir mejorando" después de la derrota contra el Liverpool y no marcar en Vallecas.

"Siempre nos ha costado, y este año también. El Rayo exige mucho. En la segunda parte ha sido un partido de transiciones en el que no hemos podido desequilibrar y te llevan a un contexto en el que los partidos son de un ritmo frenético", dijo sobre el derbi.

"Hoy era un partido después de Anfield que quedó atrás, en Vallecas siempre cuesta un poco llevarlo al terreno que uno quiere. No lo achaco a los picos emocionales, hemos seguido estables. Sabemos que la Liga es el partido a partido y hoy no se ha podido ganar", añadió en la rueda de prensa.

El técnico blanco explicó que se toma en serio la exigencia del club sin olvidar que están en noviembre. "Me preocupa el querer seguir creciendo, seguir mejorando, haciendo una autocrítica positiva, esto es el Madrid, sabemos dónde estamos y en el momento en el que estamos. Hay que tener exigencia y también mesura", dijo.

"No ganamos todos los duelos pero no los perdemos todos. Ha sido muy disputado. La defensa ha aguantado muy bien. Los duelos no nos falta intensidad. En la segunda parte se ha descontrolado un poco el partido. Nos ha faltado alguna ocasión más", añadió.

"Sabemos dónde estamos. En los momentos buenos y malos hay que saber equilibrarlo, la temporada es larga. La exigencia es máxima pero convivimos con ello", terminó un Alonso que apuntó que Endrick y Gonzalo tendrán que esperar su oportunidad y que Trent Alexander-Arnold estará listo sin forzar para después del parón.