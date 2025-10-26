Fútbol: Xabi Alonso: "No hay que asustarse por ese pique sano, dentro del respeto"

MADRID, 26 Oct. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, explicó que su equipo tenía "la motivación completa", sin saber si fue por las declaraciones de Lamine Yamal antes del Clásico, y afirmó que tampoco "hay que asustarse por ese pique sano", contento porque su equipo demostró que puede competir y ganar un partido grande.

"No sé si extra, pero el equipo estaba muy motivado. Veníamos hablando en la previa, lo importante que era el partido, no solo por los tres puntos, por dónde veníamos y lo que podía suponer una victoria. Los chicos necesitaban esta sensación de poder ganar un partido grande, la motivación era completa", dijo este domingo en rueda de prensa, después del 2-1 en el Santiago Bernabéu.

El técnico blanco fue preguntado de distinta manera por la reacción de su equipo contra Lamine, sobre todo al final del encuentro. "Lo interpreto con normalidad, no hay que darle demasiada trascendencia a momentos de tensión. Es fútbol, son Clásico, en esos años (suyos de jugador) pasó de todo y ya está. Ha sido el momento, la tensión del momento, por parte de ellos y nosotros, estos piques han pasado siempre. No sé si es consecuencia de una cosa o de la otra, de las ganas que teníamos. No hay que asustarse por ese pique sano, dentro del respeto, yo lo he visto así", afirmó.

Además, Alonso negó que el '10' del FC Barcelona tuviera un marcaje especial, aunque lo cierto es que estuvo bien anulado. "Tratamos de defender bien como equipo y no hemos tenido ninguna consideración y el equipo en general ha defendido bien y no hemos sufrido demasiadas ocasiones", apuntó.

Por otro lado, el preparador vasco insistió en la importancia de ganar al Barça después de la derrota abultada contra el Atlético. "Buscábamos sacar el equipo mejor preparado, habíamos recuperado a muchos jugadores. Un partido importante, con diferentes momentos, contra un rival que juega bien pero que hemos contrarrestado muy bien. Defensivamente el equipo ha trabajado con mucho convencimiento. El gol es una pérdida nuestra y la última de Koundé, pero hemos creado muchas ocasiones", afirmó.

"La elección es para hoy, pero la energía, el convencimiento, la competitividad del equipo, nos vamos muy contentos. He visto disfrutar a los chicos y al estadio. Ha habido una muy buena conexión con el Bernabéu. Para la gente también era importante ver que su equipo podía competir y ganar un partido grande. Este proyecto está empezando y la conexión con la gente es fundamental", dijo.

Además, Alonso valoró el tremendo enfado de Vinícius al ser sustituido. "Me quedo con muchas cosas positivas del partido, de Vinícius, por supuesto lo hablaremos, pero no quiero perder el foco de lo importante. Esto son cosas que las hablaremos. Se ha dado lo que queríamos hacer, una victoria importante, merecida e incluso corta.

Dentro de la plantilla hay diferentes personalidades, debes saber cómo tratar, con la misma exigencia y respeto, así lo haremos y en su momento vamos a hablar dentro del vestuario", explicó. Por otro lado, el técnico de los blancos reconoció que queda mucha Liga. "No solo los tres puntos, tiene una importancia extra. Todavía es muy pronto, pero hoy queríamos tener buena sensación y así ha sido. El peso de la responsabilidad, del rival de la trascendencia, para crecer y tener buena sensación pero queda muchísimo. Disfrutarlo un poco hoy y tranquilidad", comentó. "Estamos enfocados a corto plazo, cada partido prepararlo como el más importante. No hay que regodearse demasiado, calma, mesura, disfrutarlo y a seguir", añadió, celebrando la "flexibilidad y dinamismo" de sus jugadores en el centro del campo "para dominar" y "pasar la línea de presión del Barça". "Camavinga ha hecho un gran partido", afirmó, destacando también a Jude Bellingham. "Ha hecho tres muy buenos partidos esta semana, sabíamos que necesitaba un poco de tiempo para ponerse en marcha y ha ido mejor de lo que esperábamos después del parón. Es un jugador muy de sensaciones", terminó.