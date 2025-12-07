Fútbol.- Xabi Alonso: "Nos han desquiciado las decisiones del árbitro"

MADRID, 8 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, explicó que la lesión de Eder Militao y "las decisiones del árbitro" lastraron a su equipo este domingo en la derrota (0-2) contra el RC Celta en el Santiago Bernabéu, sin temer por su futuro porque solo fueron "tres puntos".

"Todos estamos enfadados, no era el partido que queríamos, no era el resultado que queríamos. Desde el inicio, esa lesión de Militao nos ha hecho daño, nos ha costado anímicamente recomponernos. Hemos ido ajustando cosas pero no ha salido el partido que queríamos", dijo en rueda de prensa, preguntado por la mala dinámica.

"Hay que intentar pasar página lo más rápido posible, son solo tres puntos, queda mucha liga. Lo mejor, que el miércoles tenemos el partido de Champions, del City, para reaccionar y quitarnos este mal sabor de boca. No era lo que esperábamos. El partido lo habíamos planteado para jugar con buen ritmo, apretando, y nos han faltado cosas", añadió, lamentando la falta de intensidad.

Por otro lado, Alonso insistió en que la lesión de Militao a los 20 minutos la notó el equipo. "La lesión nos ha trastocado los planes, estamos sufriendo bastante con las lesiones, es otra muy importante que se añade, y nos ha costado reaccionar. Casi la mejor reacción ha sido cuando nos hemos quedado con uno menos. Desde el inicio no ha salido como queríamos. Tenemos que enseñar otra cara el miércoles", afirmó, mirando al próximo compromiso.

"Todos unidos, sabiendo que esto es fútbol, que queda mucho temporada, que podemos revertir la situación. Un partido malo se puede tener pero hay que mirar hacia adelante", añadió.

Además, el técnico vasco fue preguntado por si cree que el próximo partido se juega el puesto. "Nos jugamos tres puntos de Champions, en una competición en la que estamos en una buena situación. Queremos dar un buen nivel, jugar un buen partido, demostrar que podemos jugar mucho mejor que hoy", afirmó.

Por otro lado, Alonso se mostró contrariado con actuación del colegiado Quintero González, quien expulsó a tres jugadores del Madrid. "Nos han desquiciado las decisiones del árbitro. La expulsión, no les cortaba el ritmo ni les advertía nada al Celta, estaba muy permisivo. No me ha gustado nada la actuación. Luego la tarjeta a Álvaro, no sé, muy discutible también, como con muchas ganas. Eso es lo que no me ha gustado, es lo que nos ha descontrolado un poco. El arbitraje hoy no me ha gustado", dijo.

"El momento duele, con la exigencia de lo que representamos y el orgullo, tenemos que mirar adelante. Todos asumimos la culpa. Ahora estamos en un momento que se nos están acumulando las lesiones. Te falta poder dar una continuidad. El equipo quiere competir, construir bases, estamos en el camino para ello. Sabemos que queríamos estar un poco más arriba, pero queda mucho recorrido", añadió, explicando que cuenta con Dani Ceballos y que Franco Mastantuono está "recuperando la forma".