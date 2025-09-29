Fútbol.- Yeda acogerá del 7 al 11 de enero de 2026 la Supercopa de España de fútbol por segundo año consecutivo
MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -
La Supercopa de España masculina se disputará en la localidad saudí de Yeda, del 7 al 11 de enero de 2026 y con FC Barceloa, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, por lo que será sede del torneo por segundo año consecutivo, según un comunicado de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Por segundo año consecutivo y tercera vez en la historia del torneo será la ciudad deportiva del Rey Abdullah, donde se encuentra el Alinma Stadium, popularmente conocido como Al Jawhara ('La Joya Radiante' en castellano), recinto que albergará los tres partidos de la competición entre el miércoles 7 y el domingo 11 de enero del próximo año.
El estadio saudí acogerá las semifinales FC Barcelona-Athletic Club y Real Madrid-Atlético de Madrid, de donde saldrán los dos finalistas, en encuentros que esta edición podrán verse en directo a través de la plataforma Movistar+.
El orden de partidos de 'semis' se establecerá por sorteo y los tres duelos del torneo comenzarán a las 20.00 hora peninsular española.
