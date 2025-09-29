LA NACION

Fútbol.- Yeda acogerá del 7 al 11 de enero de 2026 la Supercopa de España de fútbol por segundo año consecutivo

Fútbol.- Yeda acogerá del 7 al 11 de enero de 2026 la Supercopa de España de fútbol por segundo año

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Fútbol.- Yeda acogerá del 7 al 11 de enero de 2026 la Supercopa de España de fútbol por segundo año
Fútbol.- Yeda acogerá del 7 al 11 de enero de 2026 la Supercopa de España de fútbol por segundo año JAVIER SORIANO - AFP

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Supercopa de España masculina se disputará en la localidad saudí de Yeda, del 7 al 11 de enero de 2026 y con FC Barceloa, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, por lo que será sede del torneo por segundo año consecutivo, según un comunicado de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Por segundo año consecutivo y tercera vez en la historia del torneo será la ciudad deportiva del Rey Abdullah, donde se encuentra el Alinma Stadium, popularmente conocido como Al Jawhara ('La Joya Radiante' en castellano), recinto que albergará los tres partidos de la competición entre el miércoles 7 y el domingo 11 de enero del próximo año.

El estadio saudí acogerá las semifinales FC Barcelona-Athletic Club y Real Madrid-Atlético de Madrid, de donde saldrán los dos finalistas, en encuentros que esta edición podrán verse en directo a través de la plataforma Movistar+.

El orden de partidos de 'semis' se establecerá por sorteo y los tres duelos del torneo comenzarán a las 20.00 hora peninsular española.

LA NACION
Más leídas
  1. Estados Unidos le puso suspenso a la última jornada, pero Europa se quedó con la Copa Ryder
    1

    Copa Ryder: Estados Unidos le puso suspenso a la última jornada, pero Europa se quedó con el festejo

  2. El amenazante "voto cruzado" que preocupa a los libertarios en la ciudad de Buenos Aires
    2

    Elecciones 2025 | Preocupación en el Gobierno por el “voto cruzado” entre Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy en la Capital

  3. La elogiada película de Daniel Hendler, el documental sobre Duki y la nueva temporada de Monstruo
    3

    Los estrenos de Netflix en octubre: la película de Daniel Hendler, un documental sobre Duki y la nueva temporada de Monstruo, entre lo más importante del mes

  4. Es argentino, creó un invento para ayudar a las personas a moverse y ahora busca desembarcar en todo el mundo
    4

    Es argentino, creó un invento para ayudar a las personas a moverse y ahora busca desembarcar en todo el mundo

Cargando banners ...