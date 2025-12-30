Fútbol. Yeda acogerá el 'II Congreso Internacional de Entrenadores de Fútbol RFEF' el 8 de enero

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - La Academia RFEF, en una acción enmarcada en la celebración de la Supercopa de España 2026, organiza el 'II Congreso Internacional de Entrenadores/as de Fútbol RFEF', evento que se celebrará el próximo 8 de enero en el Hotel InterContinental de Yeda (Arabia Saudí). Con la participación del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, el 'II CIDE RFEF' servirá a los entrenadores asistentes para la revaluación de las Licencias UEFA, un máximo de 5 horas, dando así servicio a todos los entrenadores españoles que ejercen en Arabia Saudí de forma gratuita. Además, en el acto se presentará la 'Bolsa de Trabajo Entrenadores RFEF', un proyecto del Comité de Entrenadores de la RFEF que servirá como plataforma de encuentro para clubes extranjeros y técnicos españoles. La jornada formativa comenzará a las 10.00 horas y contará, entre otros, con la participación de los seleccionadores masculino y femenina absolutos, Luis de la Fuente y Sonia Bermúdez, respectivamente. Además de Aitor Karanka, director técnico de Desarrollo y de la selección absoluta masculina, y de Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).