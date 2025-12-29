Fútbol.- Yerai Martín Ramos, nuevo entrenador del Costa Adeje Tenerife Egatesa hasta final de temporada

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

El técnico español Yerai Martín Ramos se convirtió este lunes en el nuevo primer entrenador del Costa Adeje Tenerife Egatesa hasta final de la presente temporada de la Liga F Moeve, tras la destitución de Eder Maestre hace unas semanas, según informó el club tinerfeño.

"El guipuzcoano llega tras una destacada trayectoria en el fútbol formativo vasco, la SD Eibar, y su reciente experiencia internacional en el Racing Power FC de Portugal. A sus 33 años, el preparador vasco asume el reto de encabezar el nuevo proyecto azul y blanco tras consolidarse como uno de los técnicos jóvenes con mayor proyección en el panorama nacional", afirmó el comunicado publicado en las redes sociales del club.

Yerai Martín llega con el reto de mantener al equipo tinerfeño en los puestos cabeceros de la clasificación de la Liga F —actualmente marcha quinto con 24 puntos—. Su primer partido como nuevo técnico blanquiazul será el próximo 11 de enero a domicilio frente al Deportivo de La Coruña; y la presentación oficial ante los medios de comunicación será este viernes en la sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López.

Además, como segundo entrenador le acompañará Luis Patiño, quien ya ejerciera esa figura durante la temporada pasada asistiendo a Eder Maestre y continuaba realizando diferentes funciones dentro del cuerpo técnico del primer equipo del equipo en el presente curso.