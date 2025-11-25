Fútbol/Champions.- Álvaro Carreras: "Los veteranos tiran cuando hay que ponerse serios"

MADRID, 25 Nov. 2025 (Europa Press) -

El defensa del Real Madrid Álvaro Carreras ha asegurado que el ambiente en el vestuario es "superbueno" a pesar de acumular tres partidos consecutivos sin ganar y que "los veteranos tiran cuando hay que ponerse serios", además de afirmar que aunque se siente más cómodo como lateral no dudará en adaptarse "a lo que pida el míster".

"El ambiente desde que llegué que es superbueno. Tenemos un grupo increíble, desde el míster hasta los 25 jugadores que formamos la plantilla. Hay muy buen rollo en el vestuario, tenemos muy buena relación. Es una plantilla joven, pero los veteranos tiran más cuando hay que ponerse serios", declaró en rueda de prensa.

Además, preguntado por si hay diferencia para el equipo entre jugar en LaLiga o en Europa, recalcó que "a ningún equipo le agrada jugar contra el Real Madrid". "Es difícil, es un club con mucha historia y con mucho nombre. Yo no tuve el privilegio, o la mala suerte, de jugar contra el Real Madrid. Nosotros vamos a todos los estadios con hambre de ganar, de jugar con carácter hacia adelante y de ganar los tres puntos, que es lo más importante", subrayó.

En otro orden de cosas, se mostró "supercontento" de poder disputar su primera temporada como madridista en la 'Champions', que es "una competición muy importante para el club". "Sabemos que es un equipo duro, que venimos a su casa y que va a ser complicado, pero tenemos muchísimas ganas de jugar ya el partido y estamos enfocados en ganar los tres puntos", manifestó.

El gallego también habló de su protagonismo este curso. "Siempre que llego a un sitio nuevo confío en que voy a rendir al máximo, espero que sean muchos más minutos en una larga temporada con tantos partidos. Confiaba plenamente en que fuese todo bien y espero que siga así", dijo, desvelando dónde prefiere jugar. "Mi posición es lateral izquierdo, pero puedo jugar de central, de carrilero, en línea de cinco, en línea de cuatro... lo que sea. Me adapto a lo que pida el míster en cada momento", añadió.