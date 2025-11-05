Fútbol/Champions. Andreas Christensen no se recupera y el Barça va sin novedades a Brujas
BARCELONA, 4 Nov. 2025 (Europa Press) - El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha dado a conocer este martes la lista de convocados para el partido de los blaugranas contra el Brujas de este miércoles, en el Jan Breydelstadion y correspondiente a la cuarta jornada de la Fase Liga de la Champions, sin novedades respecto al último duelo liguero. La sesión de este martes, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, ha contado con todos los convocados, en una lista en la que no está ek central danés Andreas Christensen, que sigue "cogiendo sensaciones" tras hacer una parte del entrenamiento con el grupo. Así, Flick vuela a Brujas con los mismos jugadores que ganaron al Elche: Wojciech Szczesny, Diego Kochen, Eder Aller, Alejandro Balde, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Jules Kounde, Eric Garcia, Xavi Espart, Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Frenkie De Jong, Marc Bernal, Dro, Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Marcus Rashford y Roony Bardghji.
