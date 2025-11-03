Fútbol/Champions. Anthony Taylor dirigirá el Burjas-Barça, Ivan Kruzliak al Athletic y Sven Jablonski al Villarreal

MADRID, 3 nov. 2025 (Europa Press) - El árbitro inglés Anthony Taylor será el encargado de arbitrar el encuentro de la jornada 4 de la fase liga de la Liga de Campeones entre Brujas y FC Barcelona, mientras que el eslovaco Ivan Kruzliak y el alemán Sven Jablonski dirigirán el Newcastle-Athletic Club y el Pafos-Villarreal, respectivamente. El colegiado inglés dirigirá por sexta vez un encuentro del FC Barcelona en la Liga de Campeones. Taylor estará asistido en las bandas por sus compatriotas Gary Beswick y Adam Nunn, con el también inglés Stuart Attwell en el VAR y el escocés Andrew Dallas como asistente en el videoarbitraje. El balance del FC Barcelona con el colegiado nacido en Manchester es de dos victorias —ante Paris Saint-Germain y Oporto (2024)—, dos empates —Olympiacos (2018) y Paris Saint-Germain (2021)— y una derrota ante el Bayern Múnich en la fase de grupos de la temporada 2022-23. Además, el Newcastle-Athletic Club estará dirigido por el eslovaco Ivan Kruzliak, que arbitrará por tercera vez en su carrera a los leones. En los dos anteriores, el balance es de un empate (Hertha Berlín) y una derrota (AZ), ambos encuentros en la fase de grupos de la Liga Europa. Por último, el alemán Sven Jablonski se estrenará por primera vez en un partido del Villarreal, ante el Pafos.