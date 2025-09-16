Fútbol/Champions: Arne Slot: "El Atlético de Simeone es muy difícil por su mentalidad"

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Liverpool FC, el neerlandés Arne Slot, ha asegurado este martes en la rueda de prensa previa al estreno en la Fase Liga de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, el miércoles en Anfield a las 21.00 horas, que el conjunto rojiblanco dirigido por Diego Simeone es "muy difícil de enfrentar" por la combinación de mentalidad, rendimiento colectivo y calidad individual que le ha permitido competir al máximo nivel en la última década.

"El Atlético ha hecho las cosas muy bien en la Liga durante muchos años con Diego Simeone. Fueron capaces de ganar la Liga dos veces contra Real Madrid y FC Barcelona y llegaron dos veces a la final de la Liga de Campeones. Es un equipo muy difícil por su mentalidad, por su rendimiento colectivo y por su calidad individual", aseguró en rueda de prensa.

Slot evocó su anterior cruce contra los madrileños, cuando entrenaba al Feyenoord neerlandés. "Todavía me despierto a veces, y no es cierto, pero por la noche pienso en Griezmann, en lo bueno que fue en aquel partido. Creo que perdimos 3-1, no estoy seguro, pero estuvo excepcional esa noche", rememoró la actuación del delantero 'colchonero' ante su exequipo.

Pero el técnico neerlandés subrayó que ahora en el Liverpool cuenta con futbolistas capaces de igualar ese nivel. "La buena noticia es que en mi equipo tengo jugadores que pueden hacer cosas similares a las que hace Griezmann. En el Feyenoord también quería mucho a mis jugadores, pero en ese momento de sus carreras no podían competir con él aquella noche", reconoció.

En cuanto al formato de la Liga de Campeones, con una Fase Liga que vive su segunda campaña, mostró sus dudas. "Esta tabla de liga no da la opinión real sobre quién es bueno y quién no. Puede pasar que el número 11, como el Real Madrid, juegue contra el número 22, que era el Manchester City, y no es que el City hiciera algo mal, simplemente tuvo un sorteo muy difícil", rememoró sobre la anterior edición.

Slot también habló de la adaptación de los nuevos fichajes, como Florian Wirtz, y defendió la inversión del club en fichajes: "Todo el mundo habla de los 450 millones gastados, lo repito, 450 millones, pero siempre olvidan los 300 millones que hemos ingresado en ventas. Lo tomo como un cumplido, significa que los jugadores que hemos traído son vistos como muy buenos", aseguró.

Uno de ellos es el sueco Alexandre Isak, que está en el equipo y podría tener minutos pese a que no está para jugar el partido entero. "Es 100% seguro que no jugará el partido completo, pero está en la convocatoria y existe incluso la opción de que pueda ser titular. Lo único seguro es que no disputará todo el encuentro", adelantó el técnico sobre el delantero centro.

El Liverpool recibe este miércoles en el histórico Anfield al Atlético en la primera jornada de la Fase Liga de esta nueva Liga de Campeones, tras firmar un arranque liguero perfecto con cuatro victorias en la Premier League, competición que lideran en solitario.