Fútbol/Champions. "Cholo" Simeone: "Contra los insultos hacia los entrenadores también deberíamos pelear"

LIVERPOOL (INGLATERRA), 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dicho que "contra los insultos hacia los entrenadores" en el fútbol "también" se debería "pelear", a colación de ser expulsado en los últimos instantes durante su primer partido de la fase de liga en la Liga de Campeones 2025/26, saldado con derrota (3-2) ante el Liverpool FC.

"Estamos en un lugar donde no tenemos derecho a reaccionar y no está bien porque también somos protagonistas. Contra los insultos hacia los entrenadores también deberíamos pelear porque no gusta recibir insultos durante todo el partido", indicó este miércoles en la sala de prensa de Anfield.

"Cuando recibimos el gol, me giré, oí más insultos, vi un gesto y... también somos personas", apostilló el técnico argentino.

"Empezó el partido con ese gol de tiro libre con un poco de fortuna por el rebote, que favoreció el inicio del juego del rival seguido de un gran gol de Salah, que terminó resolviendo una jugada extraordinaria por el sector izquierda. Allá por el minuto 15 o 20 empezamos a mostrarnos, empezamos a generar en campo de ellos ya un partido mucho más dividido y no del Liverpool como en los primeros 10 minutos", explicó Simeone.

"Así llegó el gol y pudo llegar alguna otra jugada peligrosa con centros desde el costado con Giuliano y Llorente", señaló acerca de cómo había terminado el primer tiempo contra los 'reds' con 2-1.

"A partir del descanso empezó un partido dividido, donde ellos al contragolpe pudieron haber alargado el marcador y nosotros estuvimos continuamente para poder concretar el partido", aseveró el entrenador colchonero.

"Buscamos cambios de lugar para ver si teníamos mejor paso, lo logramos e hicimos el gol del empate. Y cuando vino el gol del empate, el equipo empezó a retroceder está claro porque las piernas empiezan a sufrir, el rival con la necesidad fue a por el partido con un córner, dos córners, tres córners, cuatro córners y al final el gol de Virgil", recalcó Siemone al respecto del 3-2 en el tiempo de prolongación.

"Nos quedamos con lo que mostramos porque es el espíritu del Atlético de Madrid", subrayó un 'Cholo' que no dio importancia a las numerosas ausencias por lesión.

"Cuando se aparece el resultado más allá de tu detalle de recordar a los que faltaban, a nadie le importa", respondió a un periodista tras haberse mencionado a Julián Álvarez y Álex Baena.

"Nos quedamos solo con el resultado final. Pero por el camino que estamos recorriendo me voy contento, me voy bien y con el espíritu de mis jugadores. Podemos perder, claro, pero que sea como ha sido hoy", resaltó Simeone, que a continuación elogió a Marcos Llorente.

"Este estadio le hace muy bien, tiene buenos recuerdos y los tendrá. Hoy volvió a repetir un partidazo jugando de lateral, de enlace, etc.

Y acompañamos el crecimiento del equipo con la entrada de Koke, la entrada de Sorloth y la entrada de Molina en un partido que fue durísimo contra un rival que juega muy bien", destacó del boyante Liverpool. "Nos sirve para seguir creciendo y sobre todo para intentar buscar mentener este paso que tuvimos hoy", añadió Simeone. "El equipo reaccionó a un 2-0 en un campo duro, sobre todo al primer gol porque la pelota rebota. El equipo reaccionó, compitió, peleó, llegó al empate y pudo en el final del partido meter el 3-3 con Sorloth", advirtió. "Éste es el camino, esta claro que en Champions League nos vamos a encontrar con rivales de esta categoría que son muy buenos y al menos demostramos que vamos a competir", agregó un 'Cholo' preguntado otra vez al final de su comparecencia sobre el rifirrafe con un aficionado en los instantes finales del encuentro y que le costó ser expulsado.

"No me voy a poner a detallar de qué tipo fueron los insultos. Desde el lado que tengo, tengo que sostener todo lo que pasa detrás del banco de suplentes. Hasta que no lo pueda resolver la sociedad, cualquier entrenador, no solo yo, tiene que convivir con eso porque existe todo el tiempo", concluyó Simeone en su rueda de prensa desde Anfield.