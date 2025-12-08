Fútbol/Champions. Clément Turpin arbitrará el Real Madrid-City, Siebert al Athletic y Kruzliak al Villarreal

MADRID, 8 Dic. 2025 (Europa Press) -

El árbitro francés Clément Turpin será el encargado de dirigir el Real Madrid - Manchester City de la sexta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, mientras que el alemán Daniel Siebert arbitrará el Athletic Club - Paris Saint-Germain de San Mamés y el eslovaco Ivan Kruzliak el duelo entre el Villarreal y el Copenhague de La Cerámica.

La UEFA ha dado a conocer este lunes que Clément Turpin será el árbitro principal del Real Madrid - Manchester City de Champions League que se disputa el próximo miércoles en el estadio Santiago Bernabéu. El francés estará asistido en el campo por sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pages. Además, el también galo Jérôme Brisard estará al frente del VAR, asistido por el alemán Sören Storks.

Será la décima vez que Turpin dirija un partido del club blanco, que tiene un balance de ocho victorias y un empate con el colegiado francés hasta el momento. El último precedente es la ida de octavos de final de la pasada Champions frente al Atlético de Madrid (2-1). Además, también arbitró el triunfo madridista en el Etihad del curso pasado (2-3).

Por su parte, Daniel Siebert será el encargado de impartir justicia en San Mamés en el duelo entre el Athletic Club y el Paris Saint-Germain. Será la segunda vez que el alemán, que estará asistido en el campo por Jan Seidel y Rafael Foltyn, arbitre a los rojiblancos después de la vuelta de semifinales de la Liga Europa del curso pasado, que se saldó con derrota del Athletic en Old Trafford (4-1).

En la sala VOR estarán el germano Benjamin Brand y el escocés Andrew Dallas.

Por último, el partido de La Cerámica entre Villarreal y Copenhague estará dirigido por el eslovaco Ivan Kruzliak y sus asistentes Branislav Hancko y Jan Pozor. Desde la sala el VAR le asistirán los italianos Aleandro Di Paolo y Marco Di Bello.