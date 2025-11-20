Fútbol/Champions.- Crónica Chelsea - Barça Femení, 1-1

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Barça Femení empató (1-1) con el Chelsea este jueves en la cuarta jornada de la Liga de Campeones Femenina, un punto que tuvo que dar por bueno ante el ansia de revancha de las inglesas, para mantener el liderato tras su visita a Stamford Bridge (Londres).

El cartel del duelo en Londres no tardó en hacer justicia sobre el césped, como toda una semifinal europea en las tres últimas ediciones de la Champions. Con más de una matrícula pillada de estos antecedentes, el partido estuvo abierto en el primer tiempo, con ocasiones y goles en ambos lados, de Ellie Carpenter y Ewa Pajor, y más apretado tirando a 'blue' en el segundo.

El Chelsea, jugando en casa y encima con el resquemor contra las catalanas por las tres eliminaciones, empezó fuerte, apretando la salida de balón rival y recuperando balones. Con todo, el Barça tuvo las dos mejores ocasiones, en Claudia Pina y un control de espuela de Ewa Pajor que cerca estuvo de ser un mano a mano con la portera inglesa, pero entonces llegó el 1-0 de Ellie Carpenter.

La australiana corrió desde su campo por banda derecha y fusiló a Cata Coll al cuarto de hora de encuentro. El Barça, obligado a defender más que nunca, no encontró a Alexia Putellas ni Aitana Bonmatí para crear peligro, pero en un saque de esquina, Pajor aprovechó la confusión de un balón suelto para hacer el 1-1.

Antes del descanso, y tras un apagón en Stamford Bridge que detuvo el juego durante 15 minutos, ambos equipos rondaron el segundo gol, un ímpetu atractivo que bajó tras el descanso. El segundo tiempo dejó menos ocasiones y más contención. El Barça trató de tener más balón, pero el Chelsea fue vertical y tuvo las mejores ocasiones. Recién entrada al campo, Catarina Macario mandó a la red un tremendo cabezazo, pero el VAR anuló el gol por un milimétrico fuera de juego, y Carpenter perdonó en área pequeña ante Coll.

Pere Romeu había buscado la reacción con la entrada de Vicky López, pero la producción ofensiva del Barça estuvo condicionada por el obligado esfuerzo atrás. Esta vez le tocó lucir más a Laia Aleixandri o Irene Paredes que a las Balones de Oro, aunque el tres veces campeón de Europa sumó un punto válido para seguir mandando en la tabla con 10. Las inglesas, con 8, son sextas a falta de dos jornadas de la fase liga para estar en los cruces.

FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: CHELSEA, 1 - BARÇA FEMENÍ, 1. (1-1, al descanso). --ALINEACIONES. CHELSEA: Peng; Baltimore, Girma, Björn, Bronze; Walsh, Carpenter, Kaptein, Cuthbert, Thompson; y Beever-Jones. BARÇA FEMENÍ: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Mapi, Brugts (Camara, min.63); Aliexandri, Alexia (Serrajordi, min.87), Aitana; Pina (Nazareth, min.87), Graham (Vicky López, min.74) y Pajor. --GOLES: 1 - 0, min.16, Carpenter. 1 - 1, min.24, Pajor. --ÁRBITRA: Tess Olofsson (SUE). Sin amonestadas. --ESTADIO: Stamford Bridge.