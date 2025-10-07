Fútbol/Champions. Crónica del Barça Femení - Bayern de Múnich: 7-1

BARCELONA, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Barça Femení ha ganado este martes al Bayern de Múnich (7-1) en el Estadi Johan Cruyff para abrir de la mejor manera posible esta nueva Fase Liga de la Liga de Campeones Femenina, con un 'set' que tumbó a las campeonas alemanas y que fue un serio aviso al resto de rivales en esta nueva Champions, cuyo trono quiere recuperar el equipo de Pere Romeu.

Era un partidazo entre los campeones de la Liga F y de la Frauen Bundesliga, aunque el Barça y su continua búsqueda del gol convirtieron el choque en una goleada histórica. Un resultado inesperado que fue fruto del dominio blaugrana, ya que las 'culers' sometieron a su rival desde el principio, con una primera media hora de ensueño en que se pusieron 3-0 arriba.

Salvo sorpresa, este Barça Femení será el primer líder de la nueva Champions que estrena esta Fase Liga de seis encuentros. Y de serlo será gracias a un partidazo lleno de control, de juego asociativo y de golazos. De principio a fin. Con las jugadoras que entraron de refresco subiendo incluso el nivel, como una recuperada Clàudia Pina que puso el 7-1 definitivo en el 92' firmando un doblete exprés.

La goleada empezó a gestarse bien pronto, cuando en el 4' Alexia Putellas recibió un regalo de Carolin Simon, que sacó mal el balón, y la capitana 'culer', desde la frontal del área y sin marca, tuvo tiempo de pensar qué hacer. Y lo hizo a la perfección; tiro a la escuadra con rosca y gol. Primer tanto de este Barça Femení en la nueva Champions, pero para nada el último.

El Barça apretaba y tras una ocasión de Aitana llegó, de córner botado por Mapi León, con ayuda de Carolina Graham Hansen, el gol de Ewa Pajor. La polaca, atenta, remató de tijera un balón que salía rebotado del larguero tras un buen remate en el segundo palo de Irene Paredes. No salió por poco bien el plan A, pero el plan B fue incluso mejor.

Muy cómodas en el verde, pese a tener enfrente al vigente campeón de la Frauen-Bundesliga y pese a la doble ventaja en el marcador, las blaugranas no renunciaban a seguir percutiendo en la portería de Mahmutovic, que tras salvar un par de ocasiones no pudo hacer más que la estatua en el 27', cuando el equipo de Pere Romeu fabricó una obra de arte colectiva. La culminó con gran precisión Esmee Brugts. Ya, sin duda, la gran heredera de Fridolina Rolfö en la banda zurda 'culer'.

Porque la joven neerlandesa aprovechó una gran asistencia de Alexia Putellas, bien asociada con Aitana Bonmatí, para caracolear dentro del área, buscarse el espacio y superar con potencia a la portera bávara. No se puso nerviosa, para nada, pese a estar rodeada de defensoras.

La nota negativa de la primera parte llegó poco después, cuando el Bayern de Múnich, en su primera ocasión clara y casi la única que tuvo en todo el partido, puso el 3-1 en el marcador. Un tanto obra de Klara Bühl, de disparo cruzado, asistida por Franziska Kett.

Un toque de atención para un Barça Femení que reaccionó rápido, haciéndose de nuevo con el control del balón y del juego, si bien Eriksson, de cabeza tras una falta lateral, rozó el gol para las alemanas. Las aguas se fueron calmando y volviendo al cauce blaugrana. Y ahí, cuando el Barça se gusta y tiene enfrente a un rival encerrado contra su voluntad, es muy peligroso. El Bayern, en su Bundesliga, no está acostumbrado a acularse y quedó claro cuando, ya en el descuento de la primera parte, el Barça volvió a bailar con Aitana y Brugts de protagonista, hasta que el balón llegó a Salma Paralluelo para que, con un remate poco ortodoxo casi con el exterior del pie zurdo, superara a una incrédula Mahmutovic para poner el 4-1 al descanso. La segunda parte empezó con aviso del Bayern en forma de gol anulado, en directo y confirmado en el VAR. Así que el Barça volvió a ponerse las pilas y en el 56' la polaca Ewa Pajor firmó su doblete tras un gran recorte dentro del área a su marcadora antes de fulminar a Mahmutovic. No desaprovechó la asistencia, de cabeza, de Alexia Putellas, que cuajó un gran partido. Para que no faltara de nada, el Barça también vio un gol anulado en el VAR por salir el balón a pies de Aitana antes de su centro rematado por Irene Paredes. Pero no hubo que lamentar nada, porque pese a que Pere Romeu sacó de golpe a 5 Balones de Oro del campo (los dos de Alexia Putellas y los tres de Aitana Bonmatí), el recambio respondió. Sobre todo Vicky López y Clàudia Pina, que salió a empezar a coger ritmo tras su lesión y firmó un doblete que puso el 7-1 en el marcador. Paliza histórica de un Barça Femení que quiere recuperar el cetro europeo en esta nueva era de la Champions Femenina. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: BARÇA FEMENÍ, 7 - BAYERN DE MÚNICH, 1 (4-1, al descanso). --EQUIPOS. BARÇA FEMENÍ: Coll; Batlle, Paredes, León, Brugts; Guijarro, Bonmatí (Schertenleib, min.81), Putellas (Serrajordi, min.82); Hansen (Vicky López, min.73), Pajor (Kika, min.73) y Paralluelo (Pina, min.56). BAYERN DE MÚNICH: Mahmutovic; Kett, Ballisager (Viggósdóttir, min.63), Eriksson, Simon (Naschenweng, min.41); Caruso, Stanway; Tanikawa (Dallmann, min.63), Harder (Alara, min.63), Bühl; y Schüller (Padilla, min76). --GOLES. 1-0. Min.4, Alexia. 2-0. Min.12, Pajor. 3-0. Min.27, Brugts. 3-1. Min.32, Bühl. 4-1. Min.45+1, Paralluelo. 5-1. Min.56, Pajor. 6-1. Min.88, Pina. 7-1. Min.90+2, Pina. --ÁRBITRA: Silvia Gasperotti (ITA). Amonestó a Stanway (min.29), Naschenweng (min.61) en el Bayern de Múnich. --ESTADIO: Estadi Johan Cruyff, 4409 espectadores.