Fútbol/Champions. Crónica del Borussia Dortmund - Athletic Club: 4-1

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Athletic Club ha caído este miércoles ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park (3-1), en la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, en un partido en el que los alemanes fueron muy superiores en la primera hora de partido, en la que tomaron ventaja con goles de Svensson y Chukwuemeka, y en la última media hora, Guruzeta recortaría distancias antes de que Guirassy, con fortuna, sentenciara.

Tampoco ha podido romper su mala racha en Dortmund. Los pupilos de Ernesto Valverde, que estuvieron sometidos durante los primeros 60 minutos de partido por un gran Dortmund, encadenan su sexto partido seguido sin ganar y sigue sin sumar ningún punto en su vuelta a la Champions.

En el Signal Iduna Park, los goles de Svensson, Chukwuemeka, Guirassy y Brandt dieron el triunfo a los de Kovac. Guruzeta, que saltó al campo en el descanso, haría el tanto rojiblanco.

Como ocurriera en el debut ante el Arsenal, Valverde volvió a optar por un once con rotaciones. Esta vez, a los laterales, se le sumaron Rego, Robert Navarro, Unai Gómez y Maroan Sannadi. Mucho más reconocible era el Dortmund, liderado en ataque por Guirassy, que finalmente era de la partida tras superar unas molestias físicas que le privaron jugar en el último partido de Bundesliga.

Y el Athletic consiguió sofocar el habitual inicio de partido intenso de los alemanes, y apenas tuvo que entrar en juego Unai Simón en el primer cuarto de hora de juego. Y el primer remate a puerta del partido no llegaría hasta el minuto 20 por parte de Sabitzer, atajado sin dificultades por el portero internacional español. Eso sí, muy poco de los rojiblancos en ataque, que apenas eran capaces de enlazar tres pases seguidos.

Pero el Dortmund iba cada vez hundiendo más a la defensa del Athletic, y en una jugada por banda derecha, Adeyemi puso un centro raso al segundo palo para que Svensson rematara a placer para hacer el primer gol del partido justo antes de que se cumpliera la primera media hora de juego. Un gol que supuso que los de Valverde dieran un paso adelante y comenzara a ganar en protagonismo con el balón.

Eso permitió a los de Kovac correr y tener más espacios a la contra, y estaría cerca de anotar el segundo con disparos lejanos de Niklas Sule y Adeyemi, el primero detenido por Unai Simón y el segundo cerca del palo izquierdo de la portería. Pero el marcador no se movería y ambos equipos se marcharían a vestuarios con 1-0.

Necesitaba agitar el partido Valverde si no quería marcharse de vacío de Dortmund. Así lo haría el extremeño, que metería tres cambios de una tacada nada más comenzar la segunda mitad. Laporte, De Galarreta y Guruzeta entrarían al campo en lugar de Dani Vivian, Jauregizar e Iñaki Williams. Y pese a que la puesta en escena del Athletic no fue mala, el Dortmund aprovecharía su primera oportunidad de la segunda parte para doblar su ventaja con un remate raso de Chukwuemeka al primer palo.

Lo que sí haría el segundo de los locales es provocar un arrebato de orgullo del Athletic, que consiguió rematar por primera vez a portería por medio de Maroan en el minuto 53. Un acercamiento que dio confianza a los leones en la antesala del 2-1. En el minuto 60, Guruzeta aprovecharía un mal entendimiento entre Anton y Sule para mandar el balón a la escuadra derecha de la portería defendida por Kobel. El partido había cambiado y ahora el balón era del Athletic, que tenía media hora para, como hiciera la Juventus en la primera jornada, igualar el partido a los alemanes. Y a punto estaría de hacerlo por mediación de Robert Navarro, pero el tanto del barcelonés fue anulado por estar ligeramente adelantado. Y el propio Navarro, tras una gran acción individual, se volvería a quedar cerca del empate. El Athletic estaba sometiendo al Dortmund y, de nuevo, una jugada con protagonismo de Robert Navarro, que tomó la línea de fondo tras combinar con Lekue, estuvo muy cerca de aprovecharla en boca de gol Guruzeta. Se volvían a salvar los alemanes, que tendrían la sentencia en botas de Julian Brandt. El internacional alemán dejó una acción individual sobresaliente, pero Unai Simón le negaría el gol. Sin embargo, de nuevo, la mala fortuna se cebaría con el Athletic Club. Un remate a la salida de un córner de Sabitzer tocó en Guirassy, que desvió la trayectoria de un balón que acabó en el fondo de la portería rojiblanca a falta de menos de 10 minutos para el final. Y con el Athletic ya volcado al ataque, y después de que el debutante Ibon Sánchez estuviera cerca de marcar, los alemanes podrían el sello definitivo a la victoria con el tanto de Brandt. Así, los leones se marchaban, de nuevo, sin ningún punto en su casillero. Un resultado que obliga a ganar a los de Valverde al Qarabag en la siguiente jornada si no quieren ver como sus opciones de clasificación se comienzan a esfumar.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BORUSSIA DORTMUND, 4 - ATHLETIC CLUB, 1 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Ryerson, Sule (Schlotterbeck, min.70), Anton, Bensebaini, Svensson; Sabitzer, Bellingham (Nmecha, min.69); Adeyemi (Beier, min.63), Guirassy (Silva, min.87) y Chukwuemeka (Brandt, min.63).

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Gorosabel, Vivian (Laporte, min.46), Paredes, Lekue; Rego, Jauregizar (De Galarreta, min.46); Iñaki Williams (Guruzeta, min.46), Unai Gómez (Nico Serrano, min.63), Robert Navarro; y Sannadi (Ibon Sánchez, min.80).

--GOLES:

1-0, min.29: Svensson. 2-0, min.50: Chukwuemeka. 2-1, min.60: Guruzeta. 3-1, min.82: Guirassy. 4-1, min.90+1: Brandt.

--ÁRBITRO: Szymon Marciniak (POL). Amonestó a Beier (min.89) por parte del Borussia Dortmund, y a Paredes (min.44) y Gorosabel (min.59) en el Athletic Club.

--ESTADIO: Signal Iduna Park.