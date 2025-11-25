Fútbol/Champions.- Crónica del Borussia Dortmund - Villarreal: 4-0

MADRID, 25 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Villarreal CF ha perdido este martes por un claro 4-0 en su visita al Borussia Dortmund durante la jornada 5 en la liguilla de la Liga de Campeones, pagando caro el 'Submarino Amarillo' su comienzo de la segunda mitad por el doblete de Serhou Guirassy y la expulsión de Juan Foyth.

En el Signal Iduna Park, la calma tensa del inicio se rompió en el 11' con un gol anulado a Tajon Buchanan por fuera de juego, invalidándose su remate a puerta vacía en un balón suelto tras un disparo de Thomas Partey desde la corona del área y que había tropezado en Nico Schlotterbeck.

Apenas tardó en llegar la respuesta local, filtrando un pase a Serhou Guirassy en el interior del área; de espaldas al arco, Sergi Cardona le cerró el espacio y la defensa del Villarreal despejó la bola, así que entonces probó fortuna Marcel Sabitzer con un tiro lejano marca de la casa, pero sin problemas para el guardameta Luiz Júnior.

Frente a los ataques inconexos del Dortmund, la mejor respuesta del 'Submarino' era el balón parado y a la media hora tuvo una oportunidad de marcar en botas de Pape Gueye, que recibió al borde del área y mandó su zurdazo por encima del larguero. Tampoco tuvo puntería después Buchanan, mientras que entre los locales destacó Karim Adeyemi como estilete.

De una internada suya por la banda derecha, habiéndose ido de Cardona en velocidad, nació una ocasión peligrosa que desbarataron al alimón Luiz Júnior y Foyth. Pero la intensidad del 'Muro Amarillo' se contagió a los jugadores locales, que correspondió a las gradas anotando con algo de suerte el 1-0 en el tiempo añadido de la primera mitad.

Al saque de un córner, Waldemar Anton amortiguó el balón con el vientre y quizá con ayuda de su brazo izquierdo, pero todo siguió; Aarón Anselmino golpeó desde el suelo en pleno barullo y la pelota cogió una trayectoria ascendente que valió a Guirassy para cabecera a bocajarro el primer tanto. Pese a la incertidumbre, el VAR validó la acción entera y ese 1-0.

Tras el descanso, asustó primero el Villarreal con una galopada de Cardona por la zona central del campo para pasar a Buchanan, que pisó el área rival en carrera y conectó un zurdazo rápido, pero tapado por Daniel Svensson. Casi de inmediato, ocurrió lo que condicionó todo, con Julian Brandt como protagonista haciendo una transición defensa-ataque.

Guirassy saltó en el círculo central, ganó el balón de cabeza y el '10' del Dortmund lo controló para correr por la banda izquierda hasta que llegó a la frontal del área, pasó raso en paralelo y Adeyemi dejó pasar el esférico; Felix Nmecha tiró con la diestra, se cruzó Buchanan y el mismo Adeyemi aprovechó el rechace para rematar, aunque Foyth se interpuso.

Justo encima de la línea de gol, la pelota había dado en su brazalete de capitán, algo que el árbitro y sus ayudantes del VAR sancionaron con penalti y expulsión. Luiz Júnior paró con sus pies el tiro de Guirassy, pero el lanzador materializó su propio rechace en el 2-0 (54'). Y todavía en 'shock', el Villarreal encajó el 3-0 muy poco más tarde.

El hiperactivo Adeyemi se coló por un pasillo central, hizo una pared con Brandt y marcó sin querer el tercer gol del Dortmund porque el despeje de Partey rebotó en su pierna izquierda y la parábola del balón superó a Luiz Júnior por encima de la cabeza. Eso sí, el portero del 'Submarino' salvó a su equipo del 4-0 en el 68', tras un centro envenenado de Adeyemi.

De igual modo se salvaron los pupilos de Marcelino García Toral cuando en el minuto 83 falló Fábio Silva otro penalti, estrellado en el larguero, que había provocado ese diablillo llamado Adeyemi. El '27' del Dortmund se erigió en la estrella de su equipo para una noche de festejo alemán y de rabieta para los castellonenses, que tiene su supervivencia cada vez peor.

La última jugada del partido plasmó todo eso, significando el 4-0 a raíz de un centro de Gross desde el cotado derecho y que Svensson cabeceó en el área pequeña. Con un único punto en su casillero, el 'Submarino' sigue rezagado y necesita puntuar mucho en las tres jornadas que quedan. Por su parte, el equipo que entrena Niko Kovac luce ahora 10 puntos.

FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: BORUSSIA DORTMUND, 4 - VILLARREAL, 0 (1-0, al descanso). --ALINEACIONES. BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Anselmino, Anton (Emre Can, min.84), Schlotterbeck; Couto, Sabitzer (Bellingham, min.77), Nmecha (Gross, min.77), Svensson; Adeyemi, Brandt (Chukwuemeka, min.69) y Guirassy (Silva, min.68). VILLARREAL: Luiz Júnior; Mouriño (Navarro, min.83), Foyth, Veiga, Cardona; Comesaña (Parejo, min.74), Partey (Marín, min.66), Gueye, Buchanan (Akhomach, min.83); Pépé (Moleiro, min.66) y Oluwaseyi. --GOLES: 1-0, min.45+2: Guirassy. 2-0, min.54: Guirassy. 3-0, min.58: Adeyemi. 4-0, min.90+5: Svensson. --ÁRBITRO: Davide Massa (ITA). Amonestó con tarjeta amarilla a Adeyemi (min.71) por parte del Borussia Dortmund; expulsó con roja directa a Foyth (min.53) en el Villarreal. --ESTADIO: Signal Iduna Park.